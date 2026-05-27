La Unión protestará el 4 de junio ante la Asamblea por "falta de apoyo" a cereceros y afectados por borrascas

La organización agraria La Unión de Extremadura ha convocado una concentración de protesta el próximo jueves, 4 de junio, ante la Asamblea de Extremadura por la "falta de apoyo" a cereceros y damnificados por las borrascas.

El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida que el pasado 21 de mayo, en una reunión con el consejero de Agricultura, Juan José García, esta organización le trasladó las medidas que con más urgencia se deberían aprobar para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados tanto por las lluvias persistentes den el sector de la cereza de la provincia de Cáceres como los excluidos por parte del Ministerio de Agricultura de las ayudas por las borrascas.

En este encuentro, La Unión le recordó al consejero de Agricultura la normativa comunitaria y los términos del último Decreto Ley de ayudas tanto a los cereceros como a los ganaderos de ovino afectados por la lengua azul, que señala que las ayudas se conceden a partir de unos daños de más del 30 por ciento de la producción.

En cuento a las ayudas para compensar a los damnificados de las borrascas que "se han quedado fuera" de las ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Luis Cortés ha explicado que estaban a la espera de que el Gobierno central "permitiera utilizar parte del remanente del año 2025, en concreto 419,16 millones de euros", pero ha señalado que una vez que el Gobierno ha autorizado dicho uso, les "sorprendió que ahora el Ejecutivo Regional se está planteando utilizarlos exclusivamente para ayudas a organismos públicos, pero no para agricultores ni ganaderos", ha criticado.

Por este motivo, La Unión entiende que "estas dos decisiones van en contra de los intereses de agricultores y ganaderos" extremeños, por lo que ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura que va a realizar una Concentración el próximo día 4 de junio en la Asamblea de Extremadura, de 11,00 a 15,00 horas, en protesta, señala la organización en nota de prensa.

El objetivo es pedirle a la presienta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que "rectifiquen" y que el Ejecutivo regional "apruebe un Decreto-ley que contemple las ayudas a los cereceros y a los damnificados por las borrascas", concluye.