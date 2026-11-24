La oferta de empleo público en el Servicio Extremeño de Salud (SES) correspondiente a 2026 contempla un total de 833 plazas, de las que 795 pertenecen a los turnos libres y discapacidad y 38 a promoción interna.

Asimismo, del total de plazas, 686 son de personal sanitario y 147 de gestión y servicios, según ha avanzado el director general de Recursos Humanos del SES, José Antonio Bote, tras la celebración de la Mesa Sectorial.

En este sentido, Bote ha señalado que, una vez concluida esta negociación, la propuesta se incorporará a la oferta de empleo público de la Junta, que deberá pasar por la Mesa General de Negociación y, posteriormente, ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

Cabe destacar que esta oferta permitirá que en 2027 el Servicio Extremeño de Salud pueda convocar 2.972 plazas en los procesos selectivos de acceso al SES al acumular las ofertas de empleo de 2024, 2025 y 2026.

"Lo que supone un importante volumen de oportunidades para seguir reforzando y estabilizando las plantillas del sistema sanitario público extremeño", ha planteado José Antonio Bote.

Por otro lado, en la Mesa Sectorial de Sanidad también se han abordado los borradores de convocatoria para las categorías de especialistas en ciencias de la salud, cuyas plazas quedaron vacantes tras los procesos selectivos convocados en 2024.

Se trata de 171 plazas que se cubrirán mediante sistema de concurso de méritos, ha abundado el director general, quien ha añadido que, con esta negociación, se inicia el procedimiento administrativo necesario para poder convocar estos procesos una vez que se recaben los informes jurídicos correspondientes.