Las obras de emergencia en la EX-106 afectada por las borrascas cerca de Don Benito se inician este martes

Las obras de emergencia en la carretera autonómica EX106, entre Don Benito y Miajadas, afectada por las recientes borrascas, se inician este martes.

Para ello, la Junta de Extremadura destina una inversión de más de 575.000 euros. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses, y han sido adjudicados a la empresa Gosadex.

El tramo afectado corresponde al punto kilométrico 18 de la EX106, en el puente sobre el río Guadiana, entre Miajadas y Don Benito.

El desbordamiento del río en ese lugar ha provocado daños que consisten en la socavación del talud aguas abajo con pérdida de material hasta borde de arcén, lavado de material de bermas, arranque total de la cuneta revestida, rotura del firme en varios puntos, y desperfectos en la señalización y balizas de defensa; así como desperfectos en la glorieta, bordillos y anillo central.

Todo ello hace que la vía esté cortada desde el 6 de febrero, desviándose el tráfico por la autovía, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Los trabajos a ejecutar en la zona son los necesarios para volver a dotar de vialidad el tramo de carretera dañado y la reparación de los posibles daños en la estructura sobre el río Guadiana.

Esta actuación se suma a las cinco obras de emergencia anunciadas la pasada semana por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y supone una inversión total de 3 millones de euros para reparar las vías afectadas por las borrascas de enero y febrero.

Se trata, además de esta EX106, de la EX101 en algunos tramos entre Zafra y Fregenal de la Sierra, la EX109 en el tramo entre Moraleja y Perales del Puerto; la EX112 en varios tramos entre la EX101 y Villanueva del Fresno; la EX203 en el tramo entre Jarandilla y el límite con la provincia de Ávila; y la EX320 entre Zafra y Barcarrota. Algunas de ellas ya han sido reparadas y otras lo harán este mes, salvo la EX106, con un plazo de ejecución de tres meses desde mañana martes.