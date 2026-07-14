El nivel del río Guadiana en Badajoz podrá sufrir variaciones del miércoles al viernes por ajustes en las compuertas

Las pruebas y ajustes definitivos de las nuevas compuertas instaladas en el azud de La Granadilla que se realizarán entre este miércoles, 15 de julio, y el viernes, podrán provocar variaciones temporales en el nivel del río Guadiana en Badajoz.

Y es que durante estos trabajos de ajuste será necesario realizar maniobras intermitentes de apertura y cierre de las compuertas, lo que ocasionará variaciones temporales en el nivel del agua del río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz.

Estas maniobras no supondrán modificaciones en el caudal circulante, sino únicamente oscilaciones en la lámina de agua, según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Según explica, y debido a que el río presenta actualmente caudales bajos en este tramo urbano, estos cambios de nivel "podrán resultar especialmente visibles durante el desarrollo de las pruebas".

Finalmente, la confederación agradece la comprensión de la ciudadanía ante unas maniobras técnicas "imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas compuertas antes de su entrada en servicio definitiva".