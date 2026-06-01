Los museos de la Junta de Extremadura ofrecerán alternativas para la conciliación durante el verano

El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y el Museo Arqueológico, ambos en Badajoz, y el Museo de Cáceres ofrecerán alternativas para la conciliación durante el verano con actividades educativas y lúdicas dirigidas a los más pequeños que incluirán propuestas de naturaleza, talleres y campamentos.

La reciente adjudicación de un contrato para el programa didáctico para 2026 y 2027 por más de 80.000 euros llevará a estos museos de la Junta de Extremadura a convertirse en generadores de conocimiento, pensamiento crítico y convivencia durante el verano.

Así, el MEIAC, el Museo Arqueológico y el Museo de Cáceres funcionarán como centros dinámicos que, durante el periodo estival, faciliten la conciliación familiar y se transformen en espacios de aprendizaje y disfrute comunitario. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en horario de mañana.

En concreto, el MEIAC ofrecerá una serie de propuestas sensoriales y críticas sobre la naturaleza, la luz y el movimiento, explorando la obra gráfica de Juan Barjola, el imaginario de Los Carpinteros, la performance de Joana Rosa y la luz negra de Eva Lootz.

Estas actividades están dirigidas a niños de ocho a doce años y se desarrollarán durante cinco semanas, de martes a viernes, del 30 de junio al 31 de julio, de 10:00 a 13:00 horas. La admisión se hará por orden de llegada mediante formulario disponible en las redes sociales del museo.

Por su parte, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ofrecerá un recorrido por la prehistoria, época tartésica, romana, visigoda y medieval, incluyendo un taller de arquitectura pop-up y la recreación de un yacimiento arqueológico para niños y niñas de seis a doce años.

En este caso, el calendario de actividades abarcará del 7 al 31 de julio, de martes a viernes, dividido en cuatro semanas, en horario de 9:00 a 13:00 horas. El plazo de inscripción abrirá el 2 de junio.

Por su parte, el Museo de Cáceres ha programado un campamento para fomentar la interacción directa con el patrimonio histórico del propio museo mediante actividades educativas y participativas, dirigidas a menores ocho a doce años y que se desarrollarán durante tres semanas en horario de 10:00 a 13:30 horas. El plazo de inscripción en esta iniciativa arranca el 1 de junio.

Otros museos financiados por la Junta de Extremadura, que están bajo la dirección de fundaciones o consorcios, como son el Helga de Alvear, el Etnográfico 'González Santana' de Olivenza, el de las Ciencias del Vino de Almendralejo y el Vostell-Malpartida de Malpartida de Cáceres, cuentan también con sus programas de actividades aprobados en los diferentes patronatos y consejos rectores.

Los museos son un laboratorio de futuro, espacios abiertos donde la educación no se limita a la transmisión de información, sino a la construcción compartida de identidad y emociones. Su intención es que sean instituciones vivas que van mucho más allá de magníficas colecciones artísticas o arqueológicas y que eduquen, enseñen y acerquen al mundo de las humanidades.