Las Mujeres con estudios superiores se sitúa en el 28 % en Extremadura frente a 22,5 % de los hombres

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha reivindicado el papel de la educación como palanca de cambio de las ciudades y pueblos extremeños, y ha destacado el dato de que el porcentaje de mujeres con estudios superiores en la región es del 28 por ciento, frente al 22,5 de los hombres.

En España las mujeres representan el 56 por ciento del alumnado universitario, unos datos que en Extremadura “son casi idénticos”, según ha señalado Vaquera en el Foro 'Educación como motor de cambio el mundo rural', celebrado en el edificio Garaje 2.0 de Cáceres, en el que ha estado acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.

En referencia al porcentaje de mujeres con estudios superiores, la consejera ha señalado que “esta realidad contrasta con algunos desafíos que aún persisten en el mundo rural”.

De ahí que el Gobierno extremeño “estimule la proyección de medidas y proyectos en femenino" y que “luchan también contra la despoblación” y el reto demográfico.

Entre ellas, la consejera ha recordado las ayudas a las familias para la escolarización de niños de 1 a 3 años para favorecer la conciliación familiar, “el compromiso de seguir visibilizando el papel de la mujer en los contenidos curriculares en los planes educativos” y el impulso de políticas educativas que establezcan la “incorporación transversal de la igualdad en todas las etapas”, así como la eliminación de estereotipos sexistas y la enseñanza del papel histórico de las mujeres.

También ha puesto en valor la actividad en los centros educativos y ha recordado que la semana pasada fueron seleccionados tres proyectos educativos extremeños en los premios nacionales 'Aulas por la Igualdad: premios Alianza Steam por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', entre los que se incluye la Yincana STEAM Librarium de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

Además, ha aseverado que en Extremadura ha descendido en los últimos años los índices de abandono escolar gracias al éxito educativo entre las mujeres.

En el acto ha animado a emprender en Extremadura y ha explicado las “facilidades" que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha “para que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida” en el territorio.

Tras la intervención de la consejera, se ha desarrollado una mesa redonda en la que han intervenido, además, las empresarias Mamina Becedas y María Remades y la directora del Centro de Profesoras y Recursos (CPR) de Cáceres, Sara Vázquez.