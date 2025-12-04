La Zarza reunirá a un centenar de jugadoras en 1ª fase de los campeonatos sub-14 y sub-16

Un centenar de jugadoras, pertenecientes a los combinados de Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha, se darán cita en la primera fase de los Campeonatos de España Sub-14 y Sub-16 Femeninos, que se disputarán del 12 al 14 de diciembre en el municipio pacense de La Zarza.

El alcalde de la localidad, Francisco José Farrona Navas, han presentado la cita en una rueda de prensa junto al presidente Real Federación Extremeña de Fútbol (RFEXF), Sergio Merchán Guay; la vicepresidenta de Fútbol Femenino de la entidad, Ángeles Aguilera, y la presidenta del CD Zarceño, María de las Nieves Pérez González.

El primer edil ha destacado la importancia de acoger una competición de este calibre, que reunirá a 108 jóvenes jugadoras, según ha informado la federación regional en una nota.

"Estamos muy orgullosos de que nuestro municipio se convierta en el escenario de esta primera fase y poder sumar nuestro granito de arena a la igualdad en el deporte y en especial al fútbol femenino", ha señalado.

Por su parte, Sergio Merchán Guay ha agradecido las facilidades otorgadas por el Consistorio anfitrión y ha puesto en valor la importancia de las pequeñas localidades.

"No buscamos la competitividad, sino crecer en igualdad y recursos para el fútbol femenino", ha declarado.

El máximo mandatario de la RFEXF ha indicado que este tipo de campeonatos deben venir a pequeñas localidades como La Zarza, que no pueden albergar otros de mayor dimensión "pero son igualmente merecedores de ello".

Por su parte, Ángeles Aguilera ha hecho hincapié en el trabajo detrás de todas las selecciones participantes y la ilusión que sienten por defender la camiseta de su comunidad, algo en lo que ha coincidido la presidenta del CD Zarceño.

La entrada a los encuentros será gratuita y para aquellos aficionados que no puedan asistir a la Ciudad Deportiva de La Zarza, los partidos serán retransmitidos en directo a través del canal de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol.

Las selecciones extremeñas estarán dirigidas por Juanfer Blanco en la categoría Sub-14 y por Antonio Gragero en la Sub-16.

Esta temporada, el desarrollo de estos Campeonatos de España viene marcado por el estreno de un nuevo formato de competición, asentado en la separación de las selecciones en dos divisiones para buscar un mayor equilibrio competitivo.

El objetivo de los combinados en este sector inaugural es sumar el mayor número de puntos posible para llegar a la segunda fase del mes de marzo con posibilidades de ascender a Primera División.