Renfe modifica el horario del servicio Huelva-Zafra los viernes a partir del 19 de diciembre para facilitar los enlaces

De tal forma que el tren de las 15,15 horas retrasará su salida a las 16,10 horas, y llegará a Zafra a las 19,15 horas.

Redacción

Extremadura |

Tren
Tren

Renfe ajusta a partir del próximo 19 de diciembre, el horario del servicio de Media Distancia Huelva-Zafra de la tarde del viernes, de tal forma que el tren de las 15,15 horas retrasará su salida a las 16,10 horas, y llegará a Zafra a las 19,15 horas.

De este modo, los viajeros podrán enlazar en esta estación con el servicio Sevilla-Plasencia que pasa por Zafra a las 19,29 horas, según informa Renfe en nota de prensa, que destaca que este nuevo horario se ha establecido a partir del estudio de los hábitos de desplazamiento y las encuestas realizadas a los usuarios.

Además, el tren con salida los viernes de Zafra a las 19,00 horas retrasará su salida a las 20,05 horas, con llegada a Huelva a las 22,54 horas.

