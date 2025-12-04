SUCESOS

Dos personas fallecidas en el choque de un vehículo con un ciervo y una salida de vía en Logrosán y Sancti-Spíritus

Los fallecidos son un hombre de 43 años y una mujer de 40.

Redacción

Extremadura |

Jornada negra en las carreteras extremeñas. Un hombre de 43 años fallecía, tras el choque entre un vehículo y un ciervo en la EX-102, en el término municipal de Logrosán. En el siniestro ha resultaba herida otra persona, un varón de 37 años, aunque en estado leve y no ha precisado traslado a un centro hospitalario

Por otra parte, una mujer de 40 años fallecía en otro accidente de tráfico, en este caso registrado en la carretera BA-128, cerca de la localidad pacense de Sancti-Spíritus. El siniestro se produjo tras la salida de vía de un vehículo que terminó en un barranco.

