Sondeos electorales continuistas para el 21D en Extremadura: Guardiola gana pero seguirá necesitando a Vox para gobernar

El PP de María Guardiola sería el partido más votado en Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre y lograría 29 o 30 escaños, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que crecería hasta los 9 diputados, según la encuesta que publica este domingo El Mundo.

Según el sondeo elaborado por Sigma Dos para el periódico, el PP obtendría un 42,4% de estimación de voto, casi diez puntos por encima del PSOE (32,5%), y Vox subiría hasta el 13% de los apoyos.

El PSOE quedaría lejos del PP, con entre 21 y 23 escaños y una gran caída en apoyo, puesto que en las anteriores elecciones de 2023 logró 28 diputados con el 39,9% de los votos.

El bloque de PP y Vox sumaría el 55,4% de los votos, por encima del 40,4 % de los partidos de la izquierda.

Según destaca El Mundo, el PSOE solo retendría al 60% de los votantes que le apoyaron en los últimos comicios, al tiempo que un 65 % de los socialistas censuraría a Miguel Ángel Gallardo como candidato debido a su procesamiento judicial y a la reciente votación socialista a favor del cierre de la central nuclear de Almaraz.

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo se ha elaborado con una muestra de 1.091 entrevistas realizadas entre el 21 y el 27 de noviembre y cuenta con un margen de error de más menos de 3,3% y un margen de confianza del 95,5%.