Miguel Ríos inaugura este sábado con un concierto el Festival Internacional de Guitarra de Coria

El cantante Miguel Ríos inaugura este sábado, 1 de agosto, en la localidad cacereña de Coria el XXIV Festival Internacional de Guitarra con un concierto en la Plaza de la Catedral en el que repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones.

De este modo, Coria se prepara para vivir este sábado una de las grandes citas musicales del verano con el concierto de Miguel Ríos, encargado de inaugurar la nueva edición de este Festival de Guitarra con un concierto en el que estará arropado por toda su banda con uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad como telón de fondo.

La gira de verano de Miguel Ríos está resultando un "rotundo éxito" de público, como lo demuestra su reciente actuación en el prestigioso Festival Starlite de Marbella, y durante el espectáculo, el cantante de himnos de la música española como 'Santa Lucía' o 'Bienvenidos' repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones que han formado parte de su disco más reciente y de la gira 'El Último Vals', con la que ha recorrido los principales teatros del país durante el último año.

Miguel Ríos, con 82 años recién cumplidos, se encuentra en un "extraordinario" momento de su carrera y continúa siendo una de las figuras más importantes de la escena musical nacional.

Su trayectoria, que se remonta a la década de los 60, está marcada por una carrera llena de "inolvidables éxitos" y una discografía que forma parte de la historia de la música española.

El espectáculo comenzará a las 22,00 horas en la Plaza de la Catedral de Coria, y la organización instalará una taquilla física en el acceso al recinto a partir de las 20,00 horas, donde se podrán adquirir entradas. La apertura de puertas y el acceso al recinto serán a partir de las 21,00 horas.

Las entradas tendrán un precio único de 41,80 euros, en silla y sin numerar, y no se reservarán localidades, señala la organización, que recomienda adquirir las entradas con antelación para agilizar el acceso al recinto y anima al público a disfrutar de esta "gran noche de música" en Coria, que dará el pistoletazo de salida a una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra.