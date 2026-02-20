De Miguel critica los precios que las empresas "imponen al tomate" y que la Junta "ni sanciona, ni intercede"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este jueves en una reunión con agricultores de Vivares los precios que las empresas "imponen al tomate", precios que como ha señalado "están muy por debajo de los costes de producción".

De Miguel ha recordado además que están "incumpliendo de manera flagrante la ley de cadena alimentaria" y ha lamentado que la Junta de Extremadura "no sólo no sanciona a estas empresas sino que no mueve ni un dedo, ni haga intermediación".

Frente a ello, ha expuesto que es algo sí se está haciendo en otras comunidades autónomas "para intentar llegar a acuerdos en los que los agricultores no vean que se les está estafando, que se está abusando".

En esta línea, De Miguel ha señalado que tanto el tomate como la agricultura "tienen que ser rentables para que pueda haber relevo generacional", una rentabilidad que, como ha recordado, está siendo un "problema, con unos márgenes enormes por parte de la industria y de las empresas de fitosanitarios".

La líder de Unidas por Extremadura ha interpelado a la Junta de Extremadura que es, como ha recordado, quien "debería tomar cartas en el asunto, no hacerlo es ponerse del lado de quienes están abusando" de los tomateros y agricultores".

Además, ha indicado que la ley de cadena alimentaria está "para cumplirla y es una herramienta indispensable" y no hacerlo, ha indicado, "es culpa de gobiernos autonómicos que miran hacia otro lado".

De Miguel ha puesto en valor en su intervención el cooperativismo y ha señalado que "que los agricultores estén en cooperativas puede ser una manera de protegerlos y de blindar esos precios y esa rentabilidad".

En este sentido, para la líder de Unidas por Extremadura es fundamental "incentivar el cooperativismo" que, como ha recordado, es "una seña de identidad" del campo extremeño, ha informado Unidas por Extremadura en nota de prensa.

De Miguel ha añadido que la Junta de Extremadura está también "dando la espalda" a este sector. "Cuando hablan de que son los grandes defensores del campo, no sé a quién defienden. Sé que a la agricultura social y familiar y los cooperativistas, no", ha sentenciado.