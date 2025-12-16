Miembros de APAG Extremadura Asaja participan el jueves en Bruselas en una protesta junto a organizaciones de 25 países

Miembros de APAG Extremadura Asaja participan este jueves, día 18, en Bruselas en una protesta junto a 40 organizaciones agrarias pertenecientes a la Copa y Cogeca procedentes de 25 países europeos.

La movilización ha sido convocada por la Federación Valona de Agricultura (FWA) y cuenta con el respaldo financiero y jurídico de todas las organizaciones integradas en Copa-Cogeca.

Con esta acción, los agricultores europeos alzan la voz ante una propuesta de la Comisión Europea que supone un "ataque directo" a la Política Agraria Común (PAC), "pilar esencial durante más de seis décadas para garantizar la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la estabilidad del medio rural".

En este sentido, APAG Extremadura Asaja ha alertado de que la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cruza "todas las líneas rojas" al plantear un recorte real del 32 por ciento del presupuesto de la PAC, "agravado por la inflación", y al "pretender integrar la política agraria en un fondo único, eliminando su independencia y la estructura de dos pilares".

"Esta demolición de la PAC pone en grave riesgo el desarrollo rural, las inversiones estratégicas y el relevo generacional, además de romper la igualdad de condiciones entre agricultores europeos", ha señalado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa.

A ello se suma, ha dicho, la firma de acuerdos comerciales como Mercosur, que permiten la entrada de productos de terceros países "sin las mismas exigencias sociales, ambientales y sanitarias que se imponen a los productores europeos, generando una competencia desleal inasumible".

Metidieri ha subrayado que esta será la tercera vez en el año que la organización acuda a Bruselas, tras las movilizaciones de abril y julio, y que lo hará "tantas veces como sea necesario para defender el campo extremeño".

En la protesta se espera la participación de más de 10.000 manifestantes, de los cuales más de un centenar representarán a Asaja a nivel nacional.

Por ello, Metidieri ha insistido en el "rechazo frontal" al recorte presupuestario, a la inclusión de la PAC en un fondo común y a los acuerdos comerciales que "arruinan las producciones europeas por falta de reciprocidad".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España, y a su presidente, Pedro Sánchez, un "voto firme contundente" en contra de la propuesta de la Comisión. "Que de una vez por todas luchen y defiendan las cosas que nos dan de comer a todos", ha dicho, al tiempo que ha recordado que sea contundente en este voto para no poner en riesgo al sector primario, que en definitiva, sería "poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa y el futuro de las zonas rurales", ha informado APAG Extremadura en nota de prensa.