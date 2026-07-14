Miajadas celebra este fin de semana la VIII Feria Agroalimentaria Cilimoje para difundir las bondades de sus productos

La localidad cacereña de Miajadas celebra, del 17 a 19 de julio, la octava edición de la Feria Agroalimentaria Cilimoje que llenará las calles del centro de gastronomía, tradición y productos de la tierra, para poner en valor el potencial agroalimentario del municipio y su comarca.

En una carpa climatizada se instalarán 11 stands de productores para que locales y visitantes puedan descubrir y adquirir los mejores productos de la zona como quesos, embutidos, dulces tradicionales, frutas, frutos secos, encurtidos, mermeladas, patés, gominolas y otros productos de calidad.

Además, los bares de la localidad se sumarán a la celebración ofreciendo platos típicos, mientras que el comercio local también participará en esta fiesta del sabor, con el objetivo de impulsar la economía y el espíritu empresarial de Miajadas, según ha explicado este lunes en rueda de prensa la teniente de alcalde de Miajadas, Isabel Ruiz Correyero.

El programa incluye el tradicional Concurso de Cilimoje, uno de los platos más representativos de Miajadas, además de un concurso de arroz, degustaciones gastronómicas, mercado tradicional y de artesanía, talleres y actividades para toda la familia, así como conciertos de la mano de Huecco y Tanxugueiras, además de numerosas actividades organizadas por las asociaciones locales.

Tras superar los 5.000 visitantes en la pasada edición, la organización espera repetir el éxito de participación y seguir consolidando esta feria como un referente agroalimentario y gastronómico en Extremadura.

La Feria Agroalimentaria Cilimoje tiene como objetivo dar visibilidad a los productos de la huerta y al sector agroalimentario de Miajadas y su comarca, fomentando el consumo de proximidad y el desarrollo económico del municipio.