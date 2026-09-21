Mérida duplicará los policías locales destinados al sistema VioGén para reforzar la atención a las víctimas

El Ayuntamiento de Mérida ampliará de uno a dos el número de policías locales destinados a colaborar con el sistema VioGén, con el objetivo de reforzar el contacto, asesoramiento y seguimiento de las víctimas de violencia de género.

La medida se ha anunciado durante la Junta Local de Seguridad, copresidida este lunes por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Rodríguez Osuna ha explicado que actualmente la Policía Local colabora con la Policía Nacional en la atención de unas 80 víctimas dentro del sistema VioGén. El alcalde ha aclarado que la incorporación de un segundo agente no responde a un repunte de los casos en la ciudad, sino a la necesidad de "redoblar esfuerzos" y mejorar los recursos destinados a su protección.

Por su parte, José Luis Quintana ha señalado que Mérida cuenta actualmente con 231 casos activos en VioGén. De ellos, ninguno presenta riesgo extremo, dos están catalogados como de riesgo alto, 44 como riesgo medio y 185 como riesgo bajo. Parte de estos últimos son atendidos por la Policía Local en coordinación con la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno ha destacado la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, y ha querido insistir además en la importancia de que familiares y personas cercanas a las víctimas actúen ante posibles situaciones de violencia de género y ha reivindicado que la denuncia por parte del entorno puede resultar esencial para activar los mecanismos de protección.