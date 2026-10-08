Mérida creará una bolsa de alquiler con garantía municipal para propietarios que acepten precios fijados por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha una bolsa de intermediación para el alquiler en la que garantizará a los propietarios el pago de las rentas en caso de impago por parte de los inquilinos, siempre que acepten alquilar sus viviendas al precio fijado por el consistorio.

Es una de las tres medidas anunciadas este jueves por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras presentar un informe sobre la situación de la vivienda en la ciudad. Las propuestas serán trasladadas al resto de grupos políticos con el objetivo de consensuarlas e incorporarlas a los presupuestos municipales de 2027.

La iniciativa pretende ofrecer seguridad a los propietarios y facilitar el acceso a la vivienda a los inquilinos. Los dueños que se incorporen a esta bolsa deberán aceptar una renta establecida por el Ayuntamiento y, como contraprestación, el consistorio asumirá con fondos municipales los posibles impagos.

"Aquellos propietarios de vivienda que deseen estar en esa bolsa de alquiler al precio que el Ayuntamiento fije el metro cuadrado tendrán la garantía de que el Ayuntamiento asumirá los pagos de los alquileres en el caso de incumplimiento de los inquilinos", ha explicado Osuna.

Ayudas al alquiler para familias trabajadoras

La segunda medida será la creación de ayudas al alquiler destinadas a familias trabajadoras que tengan dificultades para llegar a fin de mes. El Ayuntamiento tomará como referencia que los hogares no destinen más del 30% de sus ingresos a la vivienda.

Las cuantías y los requisitos para acceder a estas ayudas todavía están por determinar y serán negociados con los grupos de la oposición de cara a la elaboración de las cuentas municipales del próximo año.

Estas ayudas se sumarían a las que ya existen para familias en riesgo de exclusión social. Entre 2023 y septiembre de 2026, el consistorio ha destinado 531.210 euros a ayudas de contingencia para el alquiler, que han beneficiado a 403 familias.

Compra de suelo para construir vivienda asequible

La tercera actuación pasa por la compra de solares urbanos ya urbanizados para posteriormente cederlos a coste cero a empresas que construyan viviendas destinadas al alquiler asequible o a la venta a precios previamente fijados por el Ayuntamiento.

Osuna ha explicado que el consistorio pretende localizar algunos de los solares que quedaron sin desarrollar tras la crisis de 2008 y estudiar su adquisición. El objetivo es que el coste del suelo no encarezca las promociones y permita que las empresas puedan ofrecer viviendas a precios accesibles.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento dispone de patrimonio suficiente para abordar estas operaciones, aunque ha advertido de que la cantidad de suelo que se adquiera dependerá de la evolución de la oferta y de los precios del mercado.

El alquiler en Mérida, a 7,7 euros el metro cuadrado

El informe municipal presentado por Osuna analiza 29.115 viviendas de la ciudad y concluye que el precio del alquiler en Mérida se sitúa en 7,7 euros por metro cuadrado, frente a los 15,1 euros de media nacional.

En el mercado de compraventa, el precio alcanza los 1.236 euros por metro cuadrado, frente a los 2.930 euros de referencia estatal.

El estudio también refleja que el 84,3% de los inmuebles residenciales están en manos de propietarios con una o dos viviendas, mientras que solo el 1,4% corresponde a entidades con diez o más inmuebles. En este último grupo se incluyen bancos, inmobiliarias y la Sareb.

En cuanto a las viviendas de uso turístico, Mérida cuenta con 270, que representan el 0,86% del parque residencial, por debajo del 1,28% registrado en el conjunto de España.

El alcalde ha descartado nuevas actuaciones específicas contra este tipo de alojamientos más allá de las limitaciones ya recogidas en la ordenanza municipal.

Actualmente, además, están en marcha en Mérida distintas actuaciones que suman 579 viviendas protegidas y de alquiler asequible, en diferentes fases de desarrollo.

Las tres nuevas medidas anunciadas por el Ayuntamiento —ayudas al alquiler, bolsa de intermediación y compra de suelo— tendrán que concretarse ahora y serán objeto de negociación con los grupos municipales de cara a los presupuestos de 2027.