Mérida contará con 51 millones para paliar los efectos de las borrascas y prepararse para acontecimientos adversos

El Gobierno de España ha concedido a Mérida más de 51 millones de euros para paliar los efectos de las borrascas de principios de año y para preparar a la ciudad de cara a futuros acontecimientos climatológicos adversos.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado en rueda de prensa las ayudas otorgadas por el Gobierno central y ha detallado algunas de las partidas más importantes que se deberán ejecutar en un plazo de tres años.

La parte más importante de la inversión, más de 44 millones de euros, se destinará a la renovación del sistema de drenaje y a actuaciones de capacidad hidráulica.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la ampliación del colector del cruce del río Guadiana, con un presupuesto de 24 millones de euros, así como la creación de dos grandes tanques de tormenta con una inversión de entre 4 y 5 millones de euros cada uno, a los que se une 1,3 millones para la adecuación de los caminos rurales afectados por las borrascas.

Osuna ha agradecido a la Delegación de Urbanismo, de Parques y Jardines y a los técnicos municipales su labor a la hora de conseguir en prácticamente una semana preparar un proyecto con las necesidades de la ciudad y que ha conseguido este importante respaldo económico.

ACTUACIONES

Rodríguez Osuna ha valorado que los 51,2 millones de euros se dedicarán a obras de reparación, de restitución, de reconstrucción, de mejora y ampliación de infraestructuras y equipamientos, a instalaciones municipales o instalaciones de zonas verdes de la ciudad de Mérida, así como a actuaciones de cara a preparar la ciudad para futuros fenómenos climatológicos adversos.

Así, Osuna ha mostrado su satisfacción por esta "importante" cantidad que permitirá llevar a cabo la adecuación de zonas verdes, algunas en la Isla, el arreglo de pasarelas peatonales, los cauces del Albarregas, actuaciones en la urbanización de Proserpina y la reposición de los casi 500 árboles que se perdieron.

En cuanto al arreglo de los caminos rurales que rodean la ciudad y se vieron afectados por las borrascas de principio de 2026, se destinarán más de 1,3 millones para reparar el camino del Peral, de Siete Colchones, de Trujillanos, de Casa Herrera, de la Magdalena y de Calamonte.

También se llevarán a cabo obras para la adecuación de los jardines del Guadiana afectados, con un importe estimado de 660.000 euros y se adecuarán infraestructuras verdes en viario y zonas verdes de la ciudad con un importe de 485.000 euros.

Otra partida destacada de 44 millones se euros se destinará a la renovación del drenaje de Mérida para posibilitar que las inundaciones que se registran en algunos puntos de la ciudad no se vuelvan a producir.

Por ello, ha reseñado que en la actuación global se restituirá la capacidad hidráulica del colector dañado, se crearán también dos tanques de tormenta en dos zonas distintas de la ciudad, junto a una obra "importantísima" de 24 millones de euros para ampliar la capacidad del colector del cruce del río Guadiana.

"Si me permiten en unas palabras podría decir que esta es la obra definitiva y necesaria para poder no sufrir efectos en lluvias torrenciales en una ciudad como la de Mérida, que saben que estamos en el margen del río Guadiana y que atraviesan distintos cauces como el Albarregas por la ciudad", ha dicho.

Finalmente, el alcalde de Mérida ha destacado que también se han consignado 2 millones de euros para ejecutar una nueva cubierta en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), instalación que se vio afectada por la borrasca Leonardo.

"Esto es el proyecto definitivo que va a cambiar a una ciudad que va a ser de las mejores preparadas de este país para afrontar esos efectos climatológicos adversos. Yo creo que es una maravillosa noticia, 51 millones de euros", ha aseverado.

También ha señalado Rodríguez Osuna que cuando el consistorio emeritense planteó todas las necesidades detectadas en la ciudad para optar a estas ayudas del Gobierno no pensaba que el Ejecutivo nacional iba a conceder la totalidad de las solicitadas.

"Estas son las obras que Mérida necesita en capacidad hidráulica de aquí a 10 años o a 12 años. Esto estaba previsto hacerlo a lo largo de un periodo de 10, 12, 15 (años) en función de la capacidad financiera de un ayuntamiento que, como saben, tiene un presupuesto limitado, muy limitado. Y gracias a estos 50 millones de Gobierno de España, vamos a poder afrontar todo, absolutamente todo lo que necesita Mérida para ser un modelo de gestión hídrica en este país", ha asegurado.

Así, como ha expuesto, algunas de las inversiones permitirán tener dimensionada la capacidad de recogida de agua de los colectores, sus tanques de tormenta y sus colectores generales para poder tratar y evacuar el agua y que no se produzca ningún tipo de inundación en Mérida, siendo la capital de Extremadura una de las ciudades "mejor preparadas" de España para enfrentarse en el futuro a estos fenómenos meteorológicos adversos.

"Esto es algo que no se ve, esto no son flores de rotonda, esto no son evidentemente espectáculos musicales, no son luces de Navidad, esto son 51 millones de euros de obras para mejorar la vida de las familias y de los vecinos y vecinas de Mérida", ha concluido.