Mérida acogerá el 15 de octubre el IX Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones

Mérida acogerá el próximo 15 de octubre, en el Teatro María Luisa, la novena edición del Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, organizado por la Fundación porCausa junto al Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

La presentación del Congreso ha contado con la participación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez; y la directora del Congreso, Patricia Macías.

El encuentro estará centrado este año en la infancia y la juventud migrante y contará con periodistas de Senegal, Marruecos, Grecia, Estados Unidos, El Salvador y Sri Lanka. También participarán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y jóvenes y personas migrantes que compartirán sus propias historias.

El programa incluirá hasta diez mesas de debate, dos de ellas sobre la cobertura informativa de la situación en Ceuta, además de espacios sobre polarización y responsabilidad de los medios.

El Congreso será gratuito para las personas residentes en Extremadura. La programación y las inscripciones están disponibles en periodismodemigraciones.org.