‘Medea’, ‘Alejandro y el eunuco persa’ y ‘Jasón y las furias’ llevan el Festival de Mérida a la extensión de Regina

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado hoy la programación de su extensión en Regina, que volverá a convertir el Teatro Romano de Casas de Reina en uno de los escenarios del certamen gracias a la colaboración que mantienen ambas instituciones para acercar el teatro clásico a nuevos espacios patrimoniales de Extremadura.

En la presentación han participado la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda; el alcalde de Casas de Reina, Fernando Gallego; el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; y los intérpretes Beatriz Solís y Miguel Pérez Polo, integrantes del reparto de Alejandro y el eunuco persa.

Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida, ha señalado que la extensión de Regina refleja la vocación del Festival de Mérida de llevar el teatro clásico y el patrimonio a todo el territorio extremeño, convirtiendo espacios arqueológicos como el Teatro Romano de Regina en escenarios vivos para la cultura. Asimismo, ha destacado la calidad y diversidad de una programación que reúne propuestas comprometidas con la inclusión, como Medea, junto a producciones extremeñas como Alejandro y el eunuco persa y Jasón y las furias, reafirmando la apuesta del certamen por acercar las artes escénicas a nuevos públicos y poner en valor el patrimonio de la región.

Adela Rueda, directora general de Patrimonio Cultural y Documental, ha destacado el valor patrimonial y cultural del Teatro Romano de Regina, un espacio que, a su juicio, combina la monumentalidad de un enclave con más de dos mil años de historia con la cercanía que ofrece al público y a los artistas. Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Casas de Reina y de sus vecinos con la conservación y puesta en valor del yacimiento, poniendo de relieve que la extensión del Festival de Mérida contribuye a dinamizar el territorio y a convertir el patrimonio arqueológico en un motor de desarrollo cultural, social y económico para toda la comarca.

Y por su parte Fernando Gallego, alcalde de Casas de Reina, ha agradecido la colaboración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y de la Junta de Extremadura, que ha permitido seguir mejorando las instalaciones del Teatro Romano de Regina y consolidar una cita que, tras más de dos décadas, se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales del sur de Extremadura. El alcalde ha señalado que el festival da vida al patrimonio y demuestra que los grandes textos clásicos siguen plenamente vigentes, al tiempo que ha invitado al público a disfrutar de una experiencia única en un escenario donde, según ha afirmado, "el silencio de los siglos se transforma en palabras y en vida".

Los intérpretes Beatriz Solís y Miguel Pérez Polo han coincidido en destacar la singularidad de representar Alejandro y el eunuco persa en el Teatro Romano de Regina, un espacio que, según han explicado, establece una conexión especial entre el patrimonio, los actores y el público. Ambos han puesto en valor que la obra ofrece una visión más íntima y humana de Alejandro Magno, alejada de sus gestas militares, y han subrayado el carácter extremeño de la producción, tanto por el texto de Miguel Murillo como por un elenco integrado mayoritariamente por actores formados en la ESAD de Extremadura. Además, han agradecido al Festival la oportunidad de prolongar la vida del espectáculo en las extensiones y han reconocido el trabajo de todo el equipo humano que hace posible el desarrollo del certamen.

La programación arrancará el 31 de julio con Medea, una producción de la compañía Sa Boira integrada por actores y actrices con ceguera o discapacidad visual grave. El espectáculo forma parte del convenio de colaboración entre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la ONCE, una alianza que impulsa una cultura cada vez más accesible e inclusiva y que apuesta por la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística. Basada en el texto de Eurípides, en versión de Ramón Irigoyen, la obra podrá verse el 31 de julio en el Teatro Romano de Regina.

El 1 de agosto llegará Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo, mientras que el 2 de agosto se pondrá en escena Jasón y las furias, de Nando López. Las tres funciones comenzarán a las 22:30 horas.

Con esta programación, el Festival de Mérida vuelve a respaldar el principal espectáculo del Festival de Teatro de Regina, organizado por el Ayuntamiento de Casas de Reina, reforzando una colaboración consolidada que permite extender la programación del certamen más allá de la capital extremeña y poner en valor el patrimonio arqueológico de la región como escenario para las artes escénicas.

La extensión de Regina forma parte de la apuesta del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida por acercar la cultura a distintos enclaves patrimoniales de Extremadura, favoreciendo el acceso del público a producciones de primer nivel en espacios arqueológicos de extraordinario valor histórico y artístico.