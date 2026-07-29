INCENDIOS

La mayoría del territorio extremeño se situará hoy en riesgo muy alto y extremo por incendios forestales

La tendencia semanal indica una remisión de ese riesgo de peligrosidad.

Redacción

Extremadura |

La mayoría del territorio extremeño se situará hoy en riesgo muy alto y extremo por incendios forestales
La mayoría del territorio extremeño se situará hoy en riesgo muy alto y extremo por incendios forestales | AEMET

Sobre la situación de riesgo por incendios forestales, el Mapa de Riesgo deja hoy a la región en una situación más positiva que ayer, aunque la mayoría de los municipios se encontrarán oscilando entre el riesgo muy alto y extremo, mañana jueves tan sólo en algunos municipios del norte de la provincia de Cáceres se presentará ese riesgo extremo.

INCENDIO BENQUERENCIA

Mientras ayer el INFOEX daba por estabilizado y con evolución favorable un incendio que fue declarado en Benquerencia de la Serena, que llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad por su posible afección a viviendas aisladas. Nivel que fue desactivado sobre las 3 de la tarde del martes.

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