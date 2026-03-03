MOTOR

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron las 858 unidades en febrero en Extremadura

Supone un incremento del 11,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron las 858 unidades en febrero en Extremadura, lo que supone un incremento del 11,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam.

Según los mismos datos, entre enero y febrero se matricularon 1.550 unidades, un 0,8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, las ventas de vehículos electrificados alcanzaron las 249 unidades en febrero, un 99,20% más que el año pasado. En los dos primeros meses del año se registraron 433 ventas, un 96,82% más que hace un año.

