Más de un centenar de empresarios participarán este viernes en Badajoz en el I Congreso Regional Inmobiliario PropTech

El encuentro, que se celebra en la sede financiera de Cajalmendralejo, reunirá a expertos nacionales y representantes del sector.

Más de un centenar de empresarios y profesionales del sector inmobiliario se darán cita el 7 de noviembre en el I Congreso Regional Inmobiliario PropTech, organizado por la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Extremadura (Viviex), la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (Fainmo) y Cajalmendralejo.

El encuentro, que se celebra en la sede financiera de Cajalmendralejo, reunirá a expertos nacionales y representantes del sector para analizar los retos, oportunidades y tendencias que están marcando la transformación tecnológica del mercado inmobiliario.

En el mismo participarán el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña; el economista y analista inmobiliario, Gonzalo Bernardos; el expresidente de El Corte Inglés y fundador de WOW Concept, Dimas Gimeno; la CEO de Vivienda2, María José Corrales, y el presidente de la FAI, José María Alfaro, ha informado la Cámara de Comercio de Badajoz en nota de prensa.

