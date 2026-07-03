Más de 9.660 inmigrantes piden en Extremadura acogerse a la regularización extraordinaria

Un total de 9.634 inmigrantes han solicitado en Extremadura acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La mayoría de estas solicitudes se han registrado en Badajoz, donde han pedido la regularización 5.954 personas. En Cáceres lo han hecho 3.680 personas.

El 70,5% del total de solicitudes registradas en Extremadura corresponden a ciudadanos procedentes de países de América Latina. Casi el 25% colombianos, aunque también Venezolanos, y llegados desde Perú, Nicaragua, Honduras, Brasil y Paraguay. Por su parte, los ciudadanos africanos representan el 16,4% del total, con Marruecos como principal país de origen (13%) y Senegal (3,4%). Además, el 2% de las solicitudes corresponde a personas procedentes de Pakistán, mientras que un 11,1% se engloba en el apartado de otras nacionalidades.