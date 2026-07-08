Más de 6.600 empresas extremeñas marcaron la casilla solidaria en 2025, según la Creex

Más de 6.600 empresas extremeñas marcaron la casilla solidaria en 2025, un incremento del 30,2 por ciento respecto al año anterior, "muy por encima" de la media de crecimiento nacional.

Asimismo, la recaudación regional ha superado los 599.000 euros, un 50 por ciento más que en 2024, según los datos expuestos durante una jornada de la Creex este martes sobre la Casilla Empresa Solidaria, que supone para las empresas destinar el 0,7 por ciento de su Impuesto de Sociedades a proyectos sociales gestionados por entidades del tercer sector, sin coste adicional ni aumento de la burocracia.

En la sesión han participado la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, María José Juanes; Sonia Macarro, coordinadora del Área Fiscal de CE Consulting, firma Embajadora de la Casilla Solidaria; y Javier Peinado, secretario general de la Creex, organización que también es Embajadora de la Casilla Solidaria.

Los datos expuestos durante la jornada sitúan a Extremadura entre los territorios donde más crece este gesto solidario.

Así, Peinado ha destacado que marcar la casilla no supone ningún coste para la empresa, sino que simplemente indica al Estado que ese porcentaje de los impuestos se destine a fines sociales, indica en nota de prensa la Creex.

En la misma línea, Sonia Macarro ha aclarado la duda habitual de que marcar la casilla no reduce una posible devolución ni aumenta la cuota a ingresar.