Más de 5.900 aspirantes en las listas provisionales para las 304 plazas de maestros

Un total de 5.912 personas forman parte de las listas provisionales para participar en el proceso selectivo de las oposiciones al cuerpo de maestros, que cuentan con una oferta de 304 plazas y que comenzarán el 20 de junio.

El periodo de reclamaciones y subsanaciones de la lista provisional de admitidos comenzará este jueves, 23 de abril, y durará hasta el 7 de mayo, incluido.

En total han quedado fuera del listado 422 solicitantes en este procedimiento selectivo para cubrir 304 plazas del cuerpo de maestros, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Personal Docente, por la que se declara aprobado dicho listado provisional de admitidos y excluidos (de los cuales 5.864 aspirantes corresponden al turno libre, 45 al de discapacidad y tres al de nuevas especialidades).

El listado se puede consultar en el portal Profex, a través del cual se harán las reclamaciones.

Sólo aquellas personas que no estén incluidas en ninguno de los listados publicados podrán hacerlo utilizando un modelo de reclamación que, una vez firmado, lo tendrán que presentar en las distintas oficinas de registro de Extremadura y las previstas en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Del total de plazas en esas oposiciones, 273 se destinan al turno libre y 31 quedan reservadas para personas con discapacidad.

En concreto, las especialidades que componen la convocatoria son 139 plazas para Educación Infantil; 10 plazas para Idioma Extranjero - Inglés; 10 para Educación Física; 25 plazas para Música; Pedagogía Terapéutica con 41 plazas; 39 vacantes para Audición y Lenguaje y 40 plazas para Educación Primaria.

El proceso selectivo consistirá en un concurso-oposición con dos pruebas: ejercicio práctico y desarrollo por escrito de un tema elegido; y presentación de una programación didáctica y exposición oral de una unidad; al que seguirá una fase de prácticas.

Para el desarrollo y evaluación en estas oposiciones, se van a convocar 118 tribunales de funcionarios docentes.