Más de 16.600 estudiantes extremeños han participado este curso en el programa educativo 'Encuentros literarios'

Un total de 16.647 estudiantes extremeños han participado durante el curso 2025-2026 en el programa educativo 'Encuentros literarios', una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación y Formación Profesional que tiene como objetivo fomentar la lectura entre el alumnado y el profesorado facilitando el contacto directo con autores, narradores orales o ilustradores.

Durante este curso se han celebrado 200 encuentros literarios en otros tantos centros educativos de la región pertenecientes a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (Rebex), en su mayoría, colegios de Educación Infantil y Primaria, centros de Secundaria y Colegios Rurales Agrupados. También han participado centros de Educación de Personas Adultas y de Educación Especial, escuelas hogar y centros de idiomas.

En total, esta edición ha contado con 81 autores y autoras que han compartido sus experiencias y obras con el alumnado. Entre los más solicitados por los centros en esta sexta edición destacan Pep Bruno, Pilar Romero Mateos, Violeta Monreal Díaz, Margarita del Mazo, Beatriz Osés García, Care Santos Torres, Mar Benegas y Pilar López Ávila.

Los centros educativos han valorado esta experiencia que, además de despertar el interés por la lectura desde las aulas, facilita al alumnado el dominio del discurso oral y escrito, el acceso al conocimiento y la cultura, así como el desarrollo de una actitud crítica, según ha destacado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Educación ha destinado a este programa un presupuesto de 82.200 euros.