Más de 1.500 alumnos del Cefot de Cáceres juran bandera este sábado en el acuartelamiento Santa Ana

Más de 1.500 alumnos del Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres jurarán bandera este sábado, 11 de julio, en el acuartelamiento Santa Ana de la capital cacereña donde, desde el pasado 4 de mayo, cursan la Fase de Formación Militar General (FFMG).

Se trata de alumnos pertenecientes a la convocatoria del 1º Ciclo de 2026 y la jura de bandera, que comenzará a las 9,00 horas, estará presidida por el general director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Juan Manuel Salom Herrera.

Asimismo, contará con la presencia del coronel director del Cefot nº 1 y comandante militar de la provincia de Cáceres, Álvaro Kromer Espejo, así como representantes institucionales y familiares de los soldados, que se desplazarán hasta Cáceres para acompañar a los alumnos.

Cabe recordar que el Rey Felipe VI presidió el pasado 24 de enero la jura de bandera de los 1.378 alumnos --de los que 192 fueron mujeres-- que concluyeron la primera fase de su formación militar iniciada en noviembre de 2025 en las instalaciones militares cacereña. En aquella ocasión se trató de una jura de bandera multitudinaria con la asistencia de unas 9.000 personas, entre autoridades civiles, mandos militares y familiares.

Estos soldados culminaron su Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental a mediados de abril y se incorporaron a distintas unidades del Ejército de Tierra repartidas por toda la geografía nacional. A principios de mayo llegaron los nuevos alumnos que jurarán bandera este sábado para continuar con su formación militar.