María Guardiola presenta el I Plan de Igualdad para la Administración de la Junta de Extremadura formado por 89 medidas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, ha presentado este miércoles el I Plan de Igualdad en la Administración de la Junta de Extremadura y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que recoge 89 medidas para avanzar hacia una Administración más justa, moderna y más igualitaria.

El programa, que ha sido presentado en Mérida junto a representantes de CSIF, UGT y Comisiones Obreras, beneficiará a 63.000 personas empleadas de la administración autonómica (el 70 % mujeres) y ha sido aprobado en la Mesa General de Negociación de la Administración.

"Este plan no nace de un solo despacho ni de una decisión unilateral, sino del diálogo, del trabajo compartido, del acuerdo. Han sido meses de trabajo junto a las organizaciones sindicales, con las que ha habido buena sintonía" ha destacado Guardiola quien ha reseñado que el programa incorpora acciones específicas, con objetivos, responsables y plazos y ha agradecido la participación de 8.000 empleadas y empleados públicos que han participado en el proceso de elaboración.

Entre las medidas más novedosas que se pondrán en marcha cabe señalar salas de lactancia en los centros de trabajo; bolsas de horas para cuidados; teletrabajo por necesidades familiares; derecho a la desconexión digital o permisos para tutorías escolares y consultas médicas de familiares porque, según ha defendido la presidenta regional, "nadie debería elegir entre cuidar de su familia y desarrollar su carrera profesional". En este sentido, Guardiola ha detallado que de las 229 reducciones de jornada en la Administración regional, el 94 % han sido solicitadas por mujeres.

También hay medidas diseñadas para favorecer la incorporación de la mujer a áreas y departamentos donde su presencia sigue siendo minoritaria, con especial atención a los puestos directivos y de responsabilidad. Asimismo, se quiere garantizar que ninguna mujer quede excluida de los procesos de promoción interna por circunstancias temporales relacionadas con el embarazo, la maternidad o el parto y, para favorecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, se van a impulsar programas de formación y desarrollo de habilidades directivas.

Por otra parte, el Plan de Igualdad también recoge la puesta en marcha de acciones contra la lacra de la violencia de género, como el refuerzo de la protección de las empleadas públicas víctimas mediante un protocolo interno específico.

Durante la presentación, en la que también han estado presentes la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, y la portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, la presidenta de la Junta ha calificado este plan como un "compromiso ineludible" porque "es poco comprensible que desde 2011, cuando se aprobó la Ley de Igualdad que rige en nuestra comunidad autónoma, no se haya elaborado un plan de este calado" y ha incidido en que "es aún menos comprensible cuando a las empresas privadas se les exige contar con un plan de igualdad a partir de los 50 trabajadores".

Por su parte, la secretaria autonómica de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, Amparo Galán Alís, ha manifestado que este plan pretende ser una herramienta eficaz en situaciones de discriminación y promover una cultura corporativa basada en el respeto, en la equidad y en la igualdad real así como integrar de forma transversal la perspectiva de género en todas las políticas y programas de la Junta de Extremadura.

Ana María Hernansanz, asesora técnica del Área de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Extremadura, ha abundado en que es una "reivindicación histórica del sindicalismo" y ha valorado que haya sido fruto del diálogo y el trabajo conjunto "porque las políticas de igualdad solo son de verdad eficaces cuando nacen de la negociación colectiva y del consenso".

La secretaria general de Sanidad de CC.OO, Rosa María Rodríguez Fariña, ha resaltado que la negociación colectiva "es la que ha dado fruto a este primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura" y ha defendido que "esa es la vía para llegar a acuerdos, sobre todo para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores".

El plan, que también establece mecanismos de seguimiento y evaluación, estará disponible en la web de la Junta y en versión de Lectura Fácil y está disponible en el apartado de 'Más Información' de esta página.