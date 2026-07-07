Manzano reivindica que lo "importante" es una financiación justa para las comunidades autónomas y critica el "invito yo y pagas tú"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha asistido este lunes en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar los objetivos de estabilidad presupuestaria de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Manzano ha señalado que Extremadura asiste al CPFF con "máximo respeto y lealtad institucional" y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "por fin" el presidente Pedro Sánchez "haga frente al mandado constitucional, a lo que dice el artículo 134 de la Constitución Española, y presente unos presupuestos, algo que no hace desde 2022 para los presupuestos de 2023".

Ha recordado que el Gobierno regional ha cumplido siempre con este mandato y ha indicado que "ante una prórroga presupuestaria, la presidenta María Guardiola decidió convocar elecciones y dar la palabra a los extremeños que respaldaron nuestro gobierno con el mejor resultado de unas elecciones autonómicas, un 43,2 por ciento de los votos".

Además, la consejera ha destacado que en un par de semanas Extremadura contará con unos presupuestos para 2026, "un instrumento esencial".

En este sentido, ha reiterado que es importante hablar de presupuestos pero también de otras cuestiones como el hecho de tener en cuenta el gasto que sumen las comunidades autónomas.

"Nos presentan una tasa de referencia de un 4 por ciento y ya solo este año las subidas salariales que tenemos que afrontar las comunidades autónomas superan con creces esa cifra", ha criticado.

"Tenemos cada día más compromisos de gasto, este invito yo y pagas tú del señor Sánchez es completamente inasumible para las haciendas autonómicas, no podemos continuar así, hay que hablar de presupuestos, de responsabilidades a la hora de afrontar este gasto pero sobre todo quiero hablar de financiación autonómica", ha defendido.

Se ha cuestionado si el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, va a continuar "con la aberración jurídica" que se presentó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera "con cero euros de 21.000 millones para Extremadura" y ha vuelto a insistir en que es necesario hablar de financiación, de que se apruebe un nuevo modelo "que de verdad tenga en cuenta lo que dice la Constitución Española: que somos iguales ante la ley y que los extremeños tenemos derecho a recibir los servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones que en el resto del territorio".

"Deseando hablar de presupuesto pero también de lo importante. Es necesario que se ponga encima de la mesa con seriedad y con rigor, un modelo donde nos encontremos todos representados y que no venga directamente impuesto por el separatismo catalán", ha lamentado.

Manzano ha señalado que quiere ver la inversión territorializada del nuevo presupuesto ya que se ha criticado que a Extremadura se destine un poco más de un 3 por ciento y esa inversión en otros territorios que tienen un elevado nivel de renta sea mayor.

"Extremadura no se va a callar en nada, estamos deseando conocer esas cuentas y esperamos que sean buenas para todos los españoles no solo para un territorio", ha concluido.