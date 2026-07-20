Manuel Naharro, reelegido presidente del PP provincial de Badajoz con el 99,4% de los votos

El PP de la provincia de Badajoz ha reelegido hoy, por el 99'4% de los votos emitidos, a Manuel Naharro como presidente provincial para los próximos cuatro años, en el XV Congreso Provincial del PP de Badajoz que ha contado con la presencia de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, el secretario General regional del partido, Abel Bautista, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime los Santos.

Gema Cortés será la nueva secretaria general del PP en la provincia, en un nuevo comité de dirección donde Juan Antonio Barrios asume la coordinación provincial, según ha informado la formación en un comunicado.

El PP ha destacado el "marcado carácter" municipalista del nuevo comité, así como sus grandes objetivos: luchar contra la despoblación, el relevo generacional y lograr gobernar en la Diputación de Badajoz en 2027.

En su intervención tras ganar la presidencia, Naharro ha destacado que "jamás" imaginó que recibiría un respaldo "tan amplio y generoso" por parte de sus compañeros de partido. "Habéis convertido vuestra confianza en el mayor honor que podía recibir, pero también en la mayor responsabilidad que he asumido nunca", ha trasladado el también presidente de la Asamblea de Extremadura.

ha explicado que la confianza que ha solicitado este sábado no ha sido para él solo, sino también para el nuevo equipo que está conformado para personas "con experiencia y con ganas de seguir construyendo, con sensatez para afrontar los retos y con la sensibilidad necesaria para escuchar, comprender y responder a las necesidades" de la región.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola , ha hecho un llamamiento al Partido Popular de Badajoz a afrontar las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de “ganar sus pueblos” y recuperar la Diputación Provincial, culminando así el cambio político iniciado en Extremadura.

Durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz, Guardiola ha felicitado a Manuel Naharro por su reelección como presidente provincial y ha subrayado su “humildad y ambición”, destacando que ha convertido al partido en “un bloque muy sólido y con mucho futuro”.