Malpartida de Cáceres ultima su Carnaval de Verano con desfiles, comparsas y una gran fiesta en la plaza de toros el sábado 8

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ultima los preparativos para una nueva edición de su Carnaval de Verano, que se celebrará el fin de semana y que alcanzará su punto álgido el sábado, 8 de agosto, con una combinación de desfiles, música, espectáculos y un concurso de comparsas para llenar las calles del municipio de color, creatividad y diversión.

La jornada arrancará a las 23,00 horas con la concentración de comparsas en la Plazuela de los Pucheros (Calle Fajardo), punto de encuentro desde el que partirán los participantes. A las 23,30 horas dará comienzo el pasacalles, amenizado por charangas y con salida desde la Plaza Mayor, recorriendo las principales calles del municipio en un ambiente festivo abierto a la participación de vecinos y visitantes.

Cabe recordar que el año pasado participaron más de 60 comparsas y unas 1.200 personas. Durante el recorrido se desarrollará el Concurso de Comparsas, cuyas bases se publicarán de forma independiente. Para optar a los premios será obligatorio realizar la inscripción antes de las 23,30 horas, contar con un mínimo de ocho integrantes y completar el recorrido del desfile.

Los premios establecidos para esta edición serán de un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 euros y un tercer premio de 100 euros, señala el consistorio en una nota de prensa.

La programación de este evento tan esperado y divertido continuará a partir de las 00,00 horas con la gran Fiesta de Carnaval en la Plaza de Toros, donde la música y la animación serán protagonistas de la noche.

El cartel estará encabezado por Cherri Coke, acompañado por el equipo de animación de Horteralia, uno de los festivales más reconocidos por su estética desenfadada y su ambiente festivo.

La noche se completará con la sesión de DJ Álex Pinto, que pondrá el broche final con una selección musical pensada para mantener el ritmo hasta las 06,00 horas de la madrugada del domingo.

Las previsiones de asistencia son de unas 4.000 personas, para lo que se ha organizado un dispositivo de seguridad y atención sanitaria de 40 personas entre agentes de la Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada y Asociación DYA. Además, habrá dispositivos especiales de prevención de venta y consumo de alcohol a menores de edad, al tiempo que estará prohibida la entrada de vidrio en la Plaza de Toros.

Además del sábado, la antesala será el viernes, 7 de agosto, con el Carnaval Infantil, en el que los más pequeños podrán participar en el pasacalle desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Nora, para acabar con una celebración con música y bebidas sin alcohol para los más jóvenes.

Finalmente, el domingo 9 de agosto, los mayores también serán protagonistas del Carnaval de Verano de la mano de la Asociación de Mayores Hogar Club La Paz, con un Baile de Carnaval Senior en la Plazuela del Sol.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera; ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta celebración, una de las más importantes y multitudinarias del verano, ya sea formando parte de una comparsa o disfrutando del ambiente en las calles del municipio, en un fin de semana en el que los problemas se quedan en casa para disfrutar, reír y divertirse con los disfraces más originales y la mejor compañía.