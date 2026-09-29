Malpartida de Cáceres competirá para alzarse con el premio al mejor destino cinematográfico de España

La Red de Pueblos de Película celebrará este otoño la primera edición de los Premios Pueblos de Película, unos galardones, en los que participará Malpartida de Cáceres y destinados a reconocer el trabajo de los municipios vinculados al audiovisual y las iniciativas que convierten este legado en una oportunidad turística, cultural y de desarrollo para sus territorios.

Un total de 27 municipios de diferentes puntos de España participan en esta primera edición, entre ellos Alfarnatejo (Málaga), Alfoz de Lloredo (Cantabria), Ayna (Albacete), Bielsa (Huesca), Camaleño (Cantabria), Canet de Mar y Cardona (Barcelona), Comillas (Cantabria), Covarrubias (Burgos), El Rasillo de Cameros (La Rioja), El Toboso (Toledo), Guadalix de la Sierra y Hoyo de Manzanares (Madrid), Loarre (Huesca), Malpartida de Cáceres (Cáceres), Monachil (Granada), Pedraza (Segovia), Peñíscola (Castellón), Salardú-Naut Aran (Lleida), Santillana del Mar (Cantabria), Santo Domingo de Silos (Burgos), Somiedo (Asturias), Tabernas (Almería), Tejeda (Las Palmas), Torrelaguna (Madrid), Tossa de Mar (Girona) y Valoria la Buena (Valladolid).

Las votaciones para elegir al Mejor Pueblo de Película ya están abiertas y permanecerán activas hasta el próximo 25 de octubre. Los viajeros podrán escoger su municipio favorito y registrar su voto a través de la web de Pueblos de Película.

Entre los participantes se sorteará además una escapada de dos noches para dos personas en uno de los municipios candidatos. El nombre de la persona ganadora del sorteo se dará a conocer el 26 de octubre, mientras que el municipio elegido como Mejor Pueblo de Película se anunciará el 13 de noviembre durante la entrega de premios.

Además de esta categoría, los galardones contarán con otras distinciones, entre ellas la de Pueblo Revelación.

La ceremonia de entrega de los primeros Premios Pueblos de Película tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior de Valladolid, coincidiendo con el primer aniversario del nacimiento de la Red.

La jornada incluirá por la mañana una programación dirigida a profesionales y representantes de los municipios, con la entrega de los premios, coloquios, intercambio de experiencias y la firma de nuevos acuerdos y líneas de colaboración.

Por la tarde, la programación se orientará a los viajeros que visiten Intur, con la presentación de diferentes experiencias desarrolladas por los municipios en torno al turismo de pantalla.

La Red de Pueblos de Película nació hace un año con el objetivo de conectar municipios vinculados al audiovisual y explorar las oportunidades turísticas y culturales que pueden generar los rodajes, las localizaciones y el patrimonio asociado a las producciones una vez finalizadas.

Durante su primer año, el proyecto ha incorporado nuevos territorios y ha desarrollado encuentros y acciones de promoción dirigidas tanto a profesionales como a viajeros.

Los Premios Pueblos de Película se incorporan ahora como una cita anual para reconocer el trabajo de los municipios y avanzar en el desarrollo de una oferta turística vinculada al audiovisual.