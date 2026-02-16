Kiko Veneno ofrecerá un concierto el 27 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz

El cantante y compositor Kiko Veneno, ofrecerá el próximo viernes 27 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz un concierto en el que presentará sus siete nuevas canciones, que grabó en la mítica sala sevillana 'La Carbonería', para posteriormente, tocar los clásicos que han marcado su extensa carrera.

Las entradas para asistir a este concierto ya están a la venta a un precio de 35 euros anticipada y de 40 euros el mismo día de la actuación, señala el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

Nacido en Figueres (Girona), Kiko Veneno lleva casi cincuenta años en el mundo de la música, creando canciones para si mismo y para otros artistas. Lanzó su primer disco, 'Veneno', junto a los hermanos Rafael y Raimundo Amador en 1977 y, desde ahí, su carrera fue al alza, llegando a participar en el disco de Camarón 'La Leyenda del Tiempo' (1982), que dejó canciones para el recuerdo como 'Volando Voy', escrita por la propia pluma de Veneno.

Conocido por canciones como 'Si tú, si yo'; 'Dice la gente', o 'El Pimiento Indomable', alcanzó su madurez musical en 1992 con el lanzamiento del disco 'Échate un cantecito'.

Kiko Veneno siempre se ha mostrado como "un artista polifacético al que nunca le ha temblado el pulso a la hora de fusionar distintos estilos musicales", desde el flamenco hasta el rock, lo que hace que resulte muy difícil encasillarle/clasificarle.

Además, destaca su "alto nivel creativo y su capacidad para reinventarse musicalmente", incorporando cadencias electrónicas y mimando los detalles y la textura sonora en sus dos últimos discos, como son 'Sombrero Roto' (2019), y 'Hambre' (2021).