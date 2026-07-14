Kamikazes o Periferia estarán en el Tüpitanga Fext que reunirá en Deleitosa a once bandas de rock el 17 y 18 de julio

La localidad cacereña de Deleitosa acogerá los próximos 17 y 18 de julio una nueva edición del Tüpitanga Fext, un festival gratuito impulsado por un grupo de jóvenes extremeños que reunirá a once bandas y combinará el rock con otras propuestas culturales para promover la cultura y dinamizar el medio rural.

El cartel estará integrado por las bandas: Kamikazes, Periferia (que actuará por primera vez en Extremadura), Deklibe, Skaffolding, Awakate y The Same Way; además de las formaciones extremeñas Desterraos, Los Odiosos, Sacamanteka, Kalerizo y Pedrá, banda tributo a Extremoduro.

La programación incluirá también la actuación de la charanga Armando Jarana y la participación de Steelazo y Centurión, dentro de una propuesta que, según la organización, pretende reunir "lo mejor de Extremadura en un solo fin de semana" a través de la música en directo, la gastronomía, las tradiciones y otras manifestaciones culturales.

El recinto dispondrá además de zona de acampada, piscina y mercado artesanal, con acceso gratuito, para completar una oferta concebida como un espacio de convivencia y promoción de la cultura extremeña.

La organización mantiene que el festival busca consolidarse como un punto de encuentro para acercar la oferta cultural al mundo rural y contribuir a la dinamización social y económica de los pequeños municipios a través de la música y otras expresiones artísticas.

El Tüpitanga Fext forma parte de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA), una red de colaboración entre eventos de la comunidad autónoma creada para compartir recursos, experiencias y visibilidad, reforzando la consolidación de este tipo de iniciativas culturales.

La edición de este año cuenta de nuevo con el apoyo de la Diputación de Cáceres, una colaboración que la organización considera clave para mantener la calidad del festival y favorecer la programación de actividades culturales en el ámbito rural.