Juventudes Socialistas de Extremadura celebra este fin de semana en Mérida las Jornadas y Premios de Igualdad Margarita Nelken

Juventudes Socialistas de Extremadura celebrará los próximos 5 y 6 de junio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida una nueva edición de las Jornadas y Premios de Igualdad Margarita Nelken, una cita ya consolidada como espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento en torno a la igualdad entre mujeres y hombres.

Bajo el lema “Futuro e Igualdad”, las jornadas reunirán durante dos días a responsables políticos, representantes institucionales, investigadoras, activistas y miembros del tejido asociativo para abordar algunos de los principales desafíos que afronta el feminismo en la actualidad y destacar el trabajo de quienes contribuyen desde distintos ámbitos a construir una sociedad más justa e igualitaria.

La programación arrancará el viernes con la entrega de los Premios de Igualdad Margarita Nelken en su categoría política. En este acto participarán destacadas mujeres vinculadas a la política, las instituciones y el movimiento feminista, entre ellas Ada Santana Aguilera, Olga Tostado Calvo, Andrea Fernández Benítez, Laura Berja Vega, Carmen Pereira Santana, Manoli Frutos Gama, María Ascensión Murillo Murillo, Micaela Navarro Garzón y Adriana Lastra Fernández.

Asimismo, durante la jornada se rendirá un homenaje y se entregará, a título póstumo, el Premio Margarita Nelken de Igualdad a Guillermo Fernández Vara, un reconocimiento que será realizado por Carmen Calvo Poyato.

La inauguración contará con las intervenciones del secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Fede González Trinidad; la secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aranzazu Figueroa Toledo; y la secretaria de Política Institucional, Territorial y Estrategia del PSOE de Extremadura, Lara Garlito Batalla.

El sábado tendrán lugar dos ponencias centradas en cuestiones clave para el avance de la igualdad. La primera, titulada “Generando Igualdad desde el Tejido Asociativo”, abordará el papel de las organizaciones sociales en la promoción de la igualdad y contará con la participación de representantes del Consejo de la Juventud de Extremadura y del movimiento asociativo.

Posteriormente se celebrará la mesa “De camino hacia la abolición de la prostitución”, en la que participarán responsables políticas y representantes feministas para analizar los retos pendientes en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres.

La programación concluirá con la entrega de los Premios de Igualdad Margarita Nelken en la categoría de sociedad civil, destinados a reconocer la labor de mujeres y entidades que destacan por su compromiso con la igualdad, la inclusión social, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las discriminaciones. Las premiadas son Maribel Cáceres Cabanillas, Asociación de Mujeres Malvaluna, Ana Cuenda Méndez, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), María José Piulido Pérez, Comunidad Terapéutica Charo Cordero, Esther López Palomera, Catalina García Reyes, Patro Sánchez Escobar y Ángels Barceló Suárez.

Desde Juventudes Socialistas de Extremadura destacan que estas jornadas constituyen “un espacio imprescindible para seguir impulsando el feminismo, compartir experiencias y reconocer el trabajo de quienes, desde la política, el asociacionismo o la sociedad civil, contribuyen cada día a avanzar hacia una igualdad real y efectiva”.

Con esta iniciativa, la organización juvenil socialista reafirma su compromiso con los valores de igualdad, justicia social y defensa de los derechos de las mujeres, reivindicando además la figura de Margarita Nelken como referente histórico del socialismo y del feminismo español.