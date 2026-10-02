Junta refuerza el transporte a la Feria de Zafra con 45 servicios adicionales de autobús

La Junta de Extremadura ha autorizado el refuerzo del servicio de transporte de viajeros por carretera con 45 expediciones adicionales con origen y destino en Zafra (Badajoz), con motivo de la celebración de la Feria Internacional Ganadera los días 3 y 4 de octubre.

Esta medida está encaminada a reducir el uso del vehículo particular, fomentar el transporte público, facilitar los desplazamientos de los asistentes y mejorar la seguridad vial, especialmente durante unas jornadas en las que se prevé un importante incremento de la movilidad hacia Zafra.

En concreto, se han habilitado 15 expediciones adicionales para el trayecto Badajoz-Zafra, con parada en Santa Marta de los Barros; nueve expediciones para el trayecto Mérida-Zafra, con paradas en Almendralejo y Villafranca de los Barros; catorce expediciones adicionales en el trayecto Almendralejo-Zafra, por Villafranca de los Barros y Los Santos de Maimona; y siete expediciones adicionales en el trayecto Santa Marta de los Barros-Zafra.

Los servicios de refuerzo se realizarán en ambos sentidos y tendrán carácter adicional al servicio de línea regular, que mantendrá sus horarios y frecuencias previamente establecidos.

De esta forma, se amplía la oferta disponible para atender el incremento de desplazamientos a Zafra y facilitar que los ciudadanos puedan acudir al evento utilizando el transporte público.

Las 45 expediciones adicionales estarán amparadas por la gratuidad del transporte de viajeros por carretera que se aplica en el ámbito regional de Extremadura, por lo que se sumarán al servicio ordinario sin sustituir las expediciones correspondientes a las líneas regulares.