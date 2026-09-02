La Junta refuerza la conciliación con ayudas de hasta 200 euros al mes por menor e incentivos al trabajo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes cerca de 7,7 millones de euros en medidas dirigidas a facilitar que las familias extremeñas puedan compatibilizar mejor su vida laboral y personal.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado estos acuerdos tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Vegas de Coria, donde ha destacado la ampliación de las ayudas para el cuidado de menores de tres años y los incentivos dirigidos a autónomos y pymes para favorecer el teletrabajo y la flexibilidad horaria de sus trabajadores.

"Por tercer año consecutivo, hemos aprobado las ayudas a familias para cuidados de menores de 3 años", ha señalado Guardiola, quien ha recordado que la Junta ya ha hecho posible la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos y que esta línea permite facilitar la conciliación "para todas las familias, acorde a su situación y sus necesidades".

HASTA 200 EUROS AL MES POR CADA MENOR

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que las ayudas se amplían para atender también a los menores de un año.

De esta manera, las familias podrán recibir hasta 200 euros al mes por cada menor de tres años para contribuir a sufragar los gastos derivados de su cuidado. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico amplía el alcance de unas ayudas que se convocan por tercer año consecutivo y que complementan la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años implantada en los centros públicos.

APOYO AL TELETRABAJO Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA

Junto al apoyo directo a las familias, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas para que autónomos y pymes puedan implantar medidas de teletrabajo y flexibilidad horaria que faciliten la conciliación de sus trabajadores.

La Junta destinará 1,8 millones de euros a esta convocatoria, estructurada en dos líneas.

La primera contempla una ayuda de 2.500 euros por cada trabajador que se incorpore al teletrabajo, con un máximo de 10.000 euros por beneficiario.

La segunda línea establece igualmente ayudas de 2.500 euros por cada medida de flexibilidad horaria que se ponga en marcha, hasta alcanzar también un máximo de 10.000 euros.

Ambas líneas serán compatibles, de manera que una misma empresa podrá recibir hasta 22.000 euros para desarrollar medidas que permitan a sus trabajadores organizar mejor su vida laboral y personal.

"Destinamos cerca de 7,7 millones de euros a medidas que permiten a los extremeños compatibilizar mejor su empleo con su vida personal", ha resumido la presidenta.