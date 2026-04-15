La Junta presenta una nueva edición del Festival de las Aves 'Ciudad de Cáceres', que se celebrará el 17 y 18 de abril

El Festival de las Aves 'Ciudad de Cáceres' con 16 años de trayectoria se ha convertido en un referente imprescindible del calendario turístico de primavera para los amantes de la ornitología y la naturaleza. Así lo ha puesto de relieve el director general de Turismo, Óscar Mateos, en la presentación de la programación de su decimosexta edición, que se celebrará en esta localidad el 17 y 18 de abril.

En un acto celebrado este martes en el Ayuntamiento de Cáceres, en el que también ha participado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, Mateos ha destacado que este festival combina "dos de los principales recursos turísticos estratégicos de Extremadura, como son la riqueza ornitológica, de la que somos referente nacional e internacional, y nuestro amplio y valioso patrimonio histórico, reconocido por la Unesco".

Por su parte el concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz, se ha referido al festival como "una cita que no solo forma parte de nuestro calendario cultural y medioambiental, sino que sobre todo es una apuesta firme por el turismo ornitológico como motor de desarrollo económico en nuestra ciudad".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El director general de Turismo ha ido informando sobre el programa de actividades de este evento

que comenzarán este viernes 17 de abril con las jornadas técnicas en el Palacio de los Golfines en las que expertos hablarán sobre conservación y turismo en las zonas de especial protección para las aves en núcleos urbanos de Extremadura.

Por la tarde, comenzarán los observatorios de aves en la torre de los Pozos, con entrada libre. Y las diversas rutas ornitológicas, se han programado un total de 15, que se desarrollarán a lo largo de la tarde del viernes y la jornada del sábado.

Habrá una ruta de cicloturismo en bicicleta eléctrica por los Llanos de Cáceres y la Sierra de la Mosca, con visita al centro de recuperación de fauna salvaje 'Los Hornos de Sierra de Fuentes'; rutas ornitológicas por la ciudad Monumental, rutas de la Dirección General de Sostenibilidad para descubrir al cernícalo primilla, o la ruta 'De vuelta al nido', al atardecer que incluirá observación y picoteo gastronómico.

Como novedades este año, habrá rutas para conocer a los vecinos alados del Parque del Príncipe, que tendrá lugar el viernes por la tarde y el sábado en horario de mañana y de tarde; y la ruta 'Levantando el vuelo', para observar aves en dormideros a primera hora de la mañana del sábado.

TALLERES INFANTILES Y ESPECTÁCULOS TEATRALES

Durante los dos días, los más pequeños podrán disfrutar en la Plaza de Santa María de 17 talleres infantiles organizados por diversas asociaciones conservacionistas: ADENEX, Sociedad Extremeña de Zoología, Prunus Lusitanica, Ecologistas en Acción, Grus Extremadura, SEO/Birdlife, Anser y Amus.

Además, el público infantil podrá disfrutar también de dos espectáculos teatrales, el viernes por la tarde tendrá lugar 'Los cuentos al viento' por la compañía de teatro 'El lobo y la luna' y el sábado por la mañana, 'Érase un ave', cuentos e historias sobre la avifauna de Cáceres y la Sierra de la Mosca, por Patxidifuso.

CONCURSOS, EXPOSICIONES Y DECORACIÓN ESPECIAL

El sábado, a mediodía se entregarán los premios del concurso de dibujo infantil y del concurso fotográfico en un acto que se celebrará en la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres a las 13:00h. Durante el acto se proyectarán las mejores imágenes presentadas. Se otorgarán cinco premios en material fotográfico, valorados en 1.700 euros.

Por su parte, los dibujos de los colegios participantes en el concurso formarán una exposición que podrá verse durante los dos días en el patio del Palacio de Carvajal.

También podrá visitarse ambos días, la exposición FIO 2026 en el Baluarte de los Pozos, que reúne una selección de las 50 mejores fotografías del concurso de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico.

Como cada año, la Ciudad Monumental se llenará de color gracias a la decoración especial realizada por los vecinos a través de su asociación.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa en la web del festival, salvo los talleres de las asociaciones conservacionistas que se realizará in situ.

El Festival de las Aves 'Ciudad de Cáceres' es una iniciativa de la Junta de Extremadura, que organiza la Dirección General de Turismo en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, la Dirección General de Sostenibilidad, la Diputación de Cáceres, las organizaciones conservacionistas anteriormente mencionadas y la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres.