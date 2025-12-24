PERDIZ ROJA

La Junta da un nuevo paso para construir el centro de preservación genética de la perdiz roja

En concreto, se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, por un importe de 16.666 euros para la anualidad de 2026.

Redacción

Extremadura |

La Junta da un nuevo paso para construir el centro de preservación genética de la perdiz roja
La Junta da un nuevo paso para construir el centro de preservación genética de la perdiz roja | Junta de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes un nuevo paso administrativo para la creación del Centro de referencia para la preservación de la pureza genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Extremadura.

En concreto, se ha aprobado la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, por un importe de 16.666 euros para la anualidad de 2026, con un 75 por ciento de financiación a través de fondos Feader de la Unión Europea.

El centro se ubicará en una parcela del Centro de Formación Agraria de Navalmoral de la Mata y será una "herramienta estratégica" para conservar la pureza genética y mejorar las poblaciones de perdiz roja, una especie cinegética "emblemática y de alto valor ecológico y socioeconómico", básica en la cadena trófica del ecosistema mediterráneo y clave para la alimentación de depredadores.

El Centro, impulsado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, dispondrá de una granja de producción de ejemplares autóctonos y se prevé que albergue unas 500 parejas.

La producción media anual rondará los 14.000 huevos y los 9.000 ejemplares por temporada de cría, ha precisado la Junta en nota de prensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer