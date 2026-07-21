La Junta invierte más de 8 millones de euros en la modernización de las estaciones de autobuses de Extremadura

El director general de Transportes, Cristóbal Maza, ha destacado que la Junta de Extremadura está invirtiendo más de 8 millones de euros en la mejora y modernización de las estaciones de autobuses de la región.

Durante su intervención este lunes en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en la Asamblea de Extremadura, Maza ha explicado que estas inversiones se destinan a actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad y digitalización, con el objetivo de "ofrecer infraestructuras más modernas, sostenibles y adaptadas a las necesidades de los viajeros".

En concreto, la Junta está ejecutando inversiones por valor de 2,75 millones de euros en rehabilitación energética de estaciones, más de 2 millones de euros para mejorar la accesibilidad y cerca de 2,5 millones de euros para impulsar la digitalización de estas instalaciones.

Asimismo, el director general ha destacado que la estrategia de modernización no se limita a las grandes ciudades, sino que también alcanza a municipios de menor población, por lo que se están desarrollando actuaciones en localidades como Coria, Hervás, Castuera, Jerez de los Caballeros, Zafra, Moraleja, Villafranca de los Barros, Llerena y Trujillo, donde existen obras en marcha o actuaciones de mejora.

Igualmente, ha recordado la actuación realizada en Fregenal de la Sierra, que ha permitido reabrir la estación de autobuses tras permanecer cerrada desde 2020, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El director general ha subrayado que estas actuaciones reflejan el compromiso de la Junta de Extremadura con una "red de transporte público moderna, accesible y de calidad en todo el territorio, independientemente del tamaño de los municipios".