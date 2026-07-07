La Junta garantiza a los ganaderos el acceso gratuito a las vacunas de la lengua azul y duplica su dotación presupuestaria

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha reiterado la garantía de gratuidad de las vacunas contra la lengua azul a todos los ganaderos afectados y se duplicará su dotación presupuestaria, que pasará de 300.000 a 600.000 euros.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este lunes, donde ha asegurado que con ello se pone de manifiesto el "compromiso firme" con el sector granadero.

García ha señalado que se ha trabajado en dos líneas de acción para asegurar la inmunización de la cabaña ganadera, con un primer eje centrado en la activación de un nuevo procedimiento de contratación para la adquisición de casi un millón de vacunas, que estarán disponibles antes de finales de agosto.

Esta licitación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se tramita con carácter de urgencia.

La segunda línea de actuación, ha recordado el consejero, se centró en la elaboración de un decreto de subvenciones que establece las bases reguladoras para el fomento de la vacunación voluntaria de ovinos frente a la lengua azul, lo que permitirá abonar el coste de las vacunas a los ganaderos que han adquirido ya sus dosis para su cabaña ganadera.

Este decreto ha superado el trámite de audiencia, información pública y presentación de alegaciones, y se aprobará próximamente en Consejo de Gobierno.