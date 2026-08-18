La Junta finaliza las obras de mejora de abastecimiento a Logrosán tras una inversión de 3,3 millones de euros

La Junta de Extremadura ha finalizado las obras de mejora del sistema de abastecimiento de Logrosán (Cáceres) tras ejecutar una inversión de 3.347.000 euros.

La Secretaría General de Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha acometido el proyecto 'Nueva conducción de abastecimiento a Logrosán', destinada a resolver las deficiencias del servicio.

Esta localidad se abastece de un azud situado en el Río Ruecas. Desde este punto, el agua se transporta por gravedad hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Logrosán - Zorita, y desde allí una vez potabilizada continua también por gravedad hasta los depósitos de Logrosán y los de Zorita.

Desde hace años este sistema no ofrecía las garantías necesarias al depender exclusivamente del caudal circulante por el río, cuyas aportaciones no son estables en el tiempo y en verano, cuando hay más consumo, se mostraba "insuficiente" para atender la demanda.

Además, las tuberías que unen el azud con la ETAP y esta con los depósitos de Logrosán son de fibrocemento con antigüedades de más de 50 años, por lo venían sufriendo de "continuas averías", indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Para resolver esta problemática, la Junta de Extremadura contrató la obra que han consistido en la instalación de una nueva conducción de 15.321 metros de longitud, que discurre sensiblemente paralela a la tubería de fibrocemento existente entre el azud de toma en el río Ruecas y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Logrosán-Zorita.

Además, entre la ETAP y los depósitos de Logrosán se han instalado 1.320 metros de una nueva tubería de fundición de 200 milímetros de diámetro. Ambas conducciones están dotadas con los elementos hidráulicos necesarios para su correcto funcionamiento (ventosas, desagües, válvulas de corte, T, codos, etc.) instalados todos ellos en sus correspondientes arquetas.

Ha sido necesario la modificación de una parte del trazado inicialmente previsto en el proyecto debido a motivos arqueológicos y medioambientales, lo que ha supuesto realizar un tramo en túnel mediante perforación horizontal en hinca, instalando para ello en el interior de ese tramo subterráneo una conducción de PEAD 315 milímetros.

Además, se han realizado las correspondientes arquetas de hormigón armado y pozos de registro prefabricados para ventosas, desagües y válvulas de corte, así como diversas obras complementarias para la protección de la nueva conducción en las zonas de cruce de caminos, carreteras y arroyos, siguiendo las indicaciones de los organismos titulares de los mismos, con las correspondientes reposiciones necesarias.

También se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en el azud de toma, consistentes en la limpieza, picado y enfoscado de paredes, instalación de nuevas tapas y rejillas, así como dos nuevas compuertas de acero inoxidable.

La inversión realizada por la Junta de Extremadura incluye tanto el importe de la obra, como de la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y las expropiaciones. La obra ha sido cofinanciada con fondos FEDER de los Programas Operativos de Extremadura 2014-2020 y 2021-2027.