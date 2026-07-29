La Junta felicita a cuatro empresas extremeñas por la concesión de incentivos regionales que movilizarán más de 25,8 millones de euros

La Junta de Extremadura felicita a las empresas Enteco Extremadura, S.L.; Metal Frame Renovables, S.L.; Ondupack, S.A. e Industrias y Promociones Alimenticias, S.A. por la concesión de ayudas de Incentivos Regionales, y que contempla una ayuda total de 5,6 euros para proyectos empresariales en distintos puntos de la región. En conjunto, estas iniciativas suponen una inversión de 25.795.654,13 con el compromiso de mantener 380 empleos y crear 35 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar un impacto global de 415 empleos vinculados a estos proyectos.

Estas concesiones respaldan proyectos industriales y productivos en Navalmoral de la Mata, Don Benito, Almendralejo y Miajadas, vinculados a sectores como la fabricación e impresión de materiales para envasado de productos, las estructuras metálicas para energías renovables, la fabricación de cartón ondulado y la industria alimentaria.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha subrayado que "detrás de cada expediente hay empresas que apuestan por crecer, modernizarse, ampliar capacidades y generar oportunidades en el territorio, contribuyendo a fortalecer el tejido productivo regional y a fijar actividad económica y empleo en las provincias de Cáceres y Badajoz".

Santamaría ha destacado el papel que desarrolla la Junta de Extremadura en este proceso, acompañando a las empresas en la tramitación de sus proyectos, facilitando el acceso a los instrumentos de apoyo público y trabajando para que la inversión empresarial encuentre en Extremadura un entorno favorable, cercano y ágil.

"Estos incentivos regionales, concedidos por el Ministerio de Hacienda, son una herramienta clave para impulsar nuevas inversiones, favorecer la ampliación de establecimientos ya existentes y reforzar la competitividad de las empresas extremeñas", ha dicho Santamaría.

En concreto, las ayudas concedidas ascienden a 839.375 euros para Enteco Extremadura, S.L., en Navalmoral de la Mata; 1.741.675,16 euros para Metal Frame Renovables, S.L., en Don Benito; 905.791,50 euros para Ondupack, S.A., en Almendralejo; y 2.107.854,42 euros para Industrias y Promociones Alimenticias, S.A., en Miajadas.

El Gobierno de María Guardiola felicita a todas ellas por este nuevo paso y reafirma su compromiso con las empresas que invierten, generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de Extremadura.