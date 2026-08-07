La Junta de Extremadura supera los 50.000 asesoramientos empresariales desde 2024 a través de los PAE

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha prestado más de 50.000 servicios de asesoramiento empresarial desde el 1 de enero de 2024 mediante la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE), periodo en el que más de 16.800 personas emprendedoras y empresarias han recibido atención especializada, mientras que el acompañamiento desarrollado por la red ha contribuido a la creación de más de 2.200 empresas en la región.

Estos datos han sido presentados este jueves por el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, durante el balance de actividad de los Puntos de Acompañamiento Empresarial.

Además, más de 1.300 personas autónomas y pequeñas y medianas empresas han participado en el Plan de Acompañamiento y Seguimiento, orientado a favorecer su consolidación durante los primeros años de actividad.

Mendiano ha señalado que estos resultados "reflejan la consolidación de una política pública que no se limita a facilitar la creación de empresas, sino que acompaña también a autónomos y pymes durante una etapa especialmente importante para su continuidad y crecimiento".

AYUDAS, ORIENTACIÓN Y VIABILIDAD CONCENTRAN SIETE DE CADA DIEZ ASESORAMIENTOS

El análisis de la actividad desarrollada desde comienzos de 2024 muestra que cerca del 28 % de los servicios prestados por los PAE ha estado relacionado con la solicitud y tramitación de ayudas y subvenciones.

El 23 % de los asesoramientos ha correspondido a orientación empresarial general y otro 20 % se ha centrado en el análisis de viabilidad de los proyectos.

En conjunto, estas tres áreas representan aproximadamente el 71 % de todos los servicios realizados por la red.

El director general ha destacado que estos datos demuestran que "no basta con publicar una ayuda o poner en marcha un programa, sino que es necesario acercar esos instrumentos a las empresas, explicarles si responden a sus necesidades y acompañarlas durante todo el proceso".

Los Puntos de Acompañamiento Empresarial ofrecen apoyo en la definición de proyectos empresariales, el estudio de viabilidad, la elaboración de planes de empresa, los trámites necesarios para iniciar una actividad, la búsqueda de financiación, la solicitud de ayudas y subvenciones y la conexión con otros servicios especializados de la Junta de Extremadura y Extremadura Avante.

MÁS DE 5.300 EMPRESAS VISITADAS DENTRO DE LA ESTRATEGIA TERRITORIO-EMPRESA

La evolución de la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial se ha reforzado desde comienzos de 2024 con el desarrollo de la Estrategia Territorio-Empresa.

Desde su puesta en marcha, los profesionales de los PAE han visitado más de 5.300 empresas extremeñas, han mantenido más de 1.460 reuniones con entidades y han desarrollado cerca de 460 charlas y jornadas, actividad que ha permitido llegar a más del 80 % de las localidades de Extremadura.

"La ubicación de una empresa no debe limitar su acceso a una ayuda, a un programa o a un servicio de asesoramiento", ha afirmado Mendiano, por lo que el despliegue territorial facilita la atención tanto a empresas situadas en las principales ciudades como a personas autónomas y pymes ubicadas en pequeños municipios y zonas rurales.

LA JUNTA DESTINA 1,65 MILLONES DE EUROS A LOS PAE EN 2026

La Junta de Extremadura destina en 2026 un total de 1.650.000 euros a la gestión y dinamización de los Puntos de Acompañamiento Empresarial y al desarrollo de actuaciones en materia de emprendimiento.

Esta financiación permite desarrollar acciones de promoción de la cultura emprendedora, formación y capacitación, análisis de viabilidad, creación de empresas, asesoramiento sobre financiación, ayudas y subvenciones y acompañamiento para la consolidación y el crecimiento empresarial.

La red cuenta actualmente con siete Puntos de Acompañamiento Empresarial distribuidos por la región. La incorporación de Los Santos de Maimona y Navalmoral de la Mata ha reforzado la presencia física de este servicio en zonas que anteriormente no disponían de un punto próximo.

El director general de Extremadura Avante ha señalado que los resultados presentados reflejan la utilidad de un modelo basado en la inversión pública, la atención profesional y la presencia territorial.

La Junta de Extremadura continuará reforzando el contacto directo con las empresas y la implantación territorial de los Puntos de Acompañamiento Empresarial para facilitar la creación, consolidación y crecimiento del tejido empresarial extremeño.