La Junta de Extremadura presenta la segunda fase de la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado este lunes la segunda fase de la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), una actuación que movilizará casi 220 millones de euros y que supondrá la mayor inversión sanitaria realizada hasta la fecha en la comunidad autónoma.

Guardiola, que ha estado acompañada por la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara Gª Espada; y la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarna Solís; ha destacado que este proyecto permitirá transformar la atención hospitalaria del área sanitaria de Cáceres y de la región, asegurando que "Extremadura no se resigna y no se va a resignar a tener servicios de segunda y trabajamos para que eso no ocurra".

La nueva fase de ampliación contempla la construcción de cerca de 97.000 metros cuadrados de superficie hospitalaria, frente a los 35.000 metros cuadrados previstos inicialmente en el proyecto existente cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno.

La presidenta ha explicado que la actuación multiplica casi por tres la superficie prevista y triplica la inversión inicialmente contemplada y ha añadido que "no es solo una diferencia de tamaño, estamos hablando de una diferencia de ambición: es la diferencia de construir o añadir un edificio más o construir un verdadero hospital de referencia para Extremadura".

MÁS CAMÁS, QUIRÓFANOS Y CONSULTAS

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres incorporará 431 nuevas camas hospitalarias, 10 quirófanos, 182 consultas externas y 20 nuevos boxes de cuidados intensivos.

Incluirá una base mixta de emergencias preparada para ambulancias medicalizadas y helicópteros sanitarios, así como una residencia para familiares unida directamente al hospital, con el objetivo de facilitar acompañamiento de los pacientes durante los ingresos hospitalarios.

Una vez completada la actuación, y sumando las instalaciones ya operativas, el complejo hospitalario contará con un total de 711 camas, 25 quirófanos y 283 consultas externas.

María Guardiola, que ha explicado que el nuevo hospital ha sido diseñado incorporando las aportaciones de los profesionales y pensando en las necesidades futuras de los extremeños, ha agradecido el trabajo de los sanitarios y la confianza de la ciudad de Cáceres en un proyecto que prevé estar plenamente operativo en 2030.

"La sanidad pública refuerza ese compromiso que tiene cada vez que mejora su capacidad de cuidarnos a todos. Y hoy ese compromiso es mucho más real y es mucho más fuerte", ha manifestado.

Tras recordar que la región destina actualmente el 8,9 por ciento del PIB a Sanidad, el porcentaje más elevado de España según los datos del Ministerio de Sanidad, Guardiola ha anunciado que a lo largo de la legislatura se movilizarán 500 millones de euros para fortalecer la sanidad pública y la atención a la dependencia.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) cuenta con más de 1.000 profesionales adicionales, entre ellos más de 500 médicos y enfermeros, y ha valorado la reducción de las listas de espera quirúrgica registrada durante el último año.