La Junta de Extremadura pone en marcha un nuevo Portal del Empleado Público más moderno e intuitivo

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha este martes el nuevo Portal del Empleado Público, punto general de acceso de todo el personal del ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura a la información y herramientas que le permiten realizar electrónicamente los trámites que afectan a su vida administrativa.

Se trata de un espacio accesible desde cualquier dispositivo electrónico, dotado de una interfaz moderna e intuitiva, alineada con el Portal Juntaex.es, que cumple con los cánones actuales de usabilidad y accesibilidad, soportando todo tipo de contenido multimedia (vídeos, audios, imágenes), y manteniendo las más estrictas medidas de seguridad de la información.

El Portal del Empleado Público se compone de una parte pública a la que se accede a través de la siguiente url: https://portalempleado.juntaex.es, y de una parte privada, denominada Área personal (Mi carpeta), a la que sólo podrá acceder aquel personal empleado público que acredite su identidad a través de cualquier certificado electrónico cualificado, DNI electrónico o mediante el sistema Cl@ve móvil.

En la parte pública del Portal se podrá visualizar, en el apartado dedicado a novedades, las publicaciones más significativas que se vayan produciendo en materia de Función Pública y Recursos Humanos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura, donde se almacenará toda la información, modelos de solicitudes, preguntas frecuentes, normativa, publicaciones y enlaces de interés relacionados con los trámites más importantes que afectan a la vida administrativa del personal empleado público (comisiones de servicios, certificados de servicios prestados, carrera profesional horizontal, situaciones administrativas, retribuciones, teletrabajo, reconocimientos de antigüedad, grado personal consolidado, concursos de traslados, relaciones de puestos de trabajo, adscripciones provisionales de personal laboral fijo, régimen de incompatibilidades o jubilaciones).

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS SELECTIVOS Y FORMACIÓN

Asimismo, el personal empleado público encontrará en este Portal todos los enlaces sobre procesos selectivos tanto del ámbito de la Administración General, como de personal estatutario del SES y de personal docente, e incluso de la Administración Local (policías locales y funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional), ya sean de carácter permanente (turnos libres y discapacidad, promociones internas, turnos de ascenso) como de naturaleza no permanente (listas de espera y bolsas de trabajo).

También se podrá consultar la relación de legislación más significativa clasificada por materias dentro del ámbito de la función pública y de los recursos humanos, utilizando los buscadores oficiales de BOE, DOE y Unión Europea, accediendo a su versión oficial, auténtica, actualizada y consolidada.

Otra funcionalidad alojada en el Portal del Empleado Público consiste en la consulta de la información actualizada sobre la jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos, reducciones de horario con motivo de la celebración de las festividades tradicionales en las localidades del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en que estuvieran radicados centros o servicios dependientes de la Junta de Extremadura, así como las medidas de flexibilización horaria y jornada, así como al acceso a la aplicación de control horario.

Un apartado muy relevante de la parte pública del nuevo Portal es el dedicado a la formación, desde aquí se podrá consultar toda la información y oferta formativa relacionada con la formación dirigida al personal empleado público, desde la organizada por los centros de formación de empleados públicos extremeños a los ubicados en el resto de las Comunidades Autónomas, incluido el Instituto Nacional de Administración Pública y la formación de ámbito europeo.

Asimismo, todas las noticias con formato multimedia que afecten a los empleados públicos del sector de la Administración General podrán ser visualizadas a través de este nuevo Portal.

Además, como novedad, se podrá encontrar una sección dedicada a los Tablones Digitales de Anuncios Sindicales, en las que las organizaciones sindicales, con representación en el ámbito de la Administración General, contarán con un espacio digital en el que podrán subir todas las publicaciones que estimen convenientes para desarrollar su acción sindical.

CONSULTAS Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Por último, se pone a disposición del personal empleado público una serie de enlaces de interés que facilitarán los trámites a efectuar y su relación con la Administración como son los accesos al Portal del ámbito preventivo de la Junta de Extremadura, a las sedes electrónicas de las principales Administraciones (Junta de Extremadura, Estado, Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y sus Organismo Autónomos de Recaudación, Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida), a Mi Carpeta Ciudadana, al Informe de Vida Laboral, al Portal Tributario, a los principales boletines oficiales (BOE, DOE, BOP de Badajoz y Cáceres) o al Portal de Denuncias.

En el área personal (Mi Carpeta), encontrará todas las consultas y trámites electrónicos de los que ya se disponía en el anterior Portal del Empleado Público (consulta de los recibos individuales de salarios, consulta de los certificados de IRPF, tanto los correspondientes a las retribuciones salariales como a los emitidos por las habilitaciones por indemnizaciones por razón del servicio, solicitud de carrera profesional horizontal, solicitud de participación en procedimientos de provisión de puestos de trabajo y solicitud de indemnizaciones por razón del servicio), además de nuevas funcionalidades incorporadas como son la de consultar y modificar, en cualquier momento, los datos de contacto personales a través de los cuales se relaciona el personal empleado público con la Administración (domicilio, teléfono, correo electrónico) y la posibilidad de consultar los actos administrativos que forman parte de su vida administrativa, pudiendo visualizar las resoluciones correspondientes emitidas por los órganos competentes (reconocimientos de trienios, reconocimientos de grado consolidado, reconocimiento de grado de carrera profesional horizontal, etc.)

Progresivamente se irán incorporando en el área personal (Mi Carpeta) todos los trámites relacionados con los procedimientos en materia función pública y gestión de recursos humanos, de forma que se haga realidad la digitalización de estos procedimientos hasta conseguir que la relación entre el personal empleado público que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ésta sea completamente electrónica, desde la solicitud hasta la resolución y notificación de la misma.