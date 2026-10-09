La Junta de Extremadura participa en el Foro Económico MAPFRE Extremadura

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha participado en el I Foro Económico MAPFRE Gestión Patrimonial Extremadura, celebrado para abordar la situación actual y los retos de la economía extremeña y analizar la evolución de los mercados financieros.

La directora general de Empresa y secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, ha clausurado el encuentro, en el que se han analizado distintos indicadores relacionados con el crecimiento económico, el empleo, el tejido empresarial y la inversión en Extremadura.

DATOS DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

En el transcurso de este encuentro se ha abordado la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). En 2024, el crecimiento de la economía regional fue del 3,9%, frente al 3,7% registrado en España, mientras que en 2025 se situó en el 3,2%, frente al 2,6% nacional.

En materia de empleo, los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre de 2026 sitúan el número de personas ocupadas en Extremadura en 435.500, más de 26.000 por encima de la cifra del mismo trimestre de 2019.

También se han analizado los datos relativos al tejido empresarial. En 2025 se constituyeron 1.416 sociedades en Extremadura y entre enero y julio de 2026 se registraron 954 constituciones.

INVERSIÓN Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El encuentro ha abordado asimismo la actividad de los sectores industrial y servicios, el comercio minorista y la inversión extranjera directa, que en 2025 alcanzó los 325 millones de euros en Extremadura.

En el ámbito de las políticas de apoyo a la actividad económica, durante el foro se han presentado las distintas ayudas y recursos disponibles para empresas y personas trabajadoras en materia de empleo, formación, reducción de costes laborales, transformación digital e incorporación de inteligencia artificial.

AYUDAS Y RECURSOS

En el ámbito del empleo, se han expuesto las líneas de apoyo al fomento del empleo estable, la formación de trabajadores y la reducción de costes laborales.

En materia de transformación digital, se han abordado las ayudas destinadas a la transformación digital y a la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en empresas e industrias.

Asimismo, se han destacado los incentivos a la inversión, dotados con 96 millones de euros hasta diciembre de 2026.

Estas medidas se enmarcan en los instrumentos de apoyo de la Administración autonómica dirigidos a empresas y personas trabajadoras.