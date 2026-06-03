La Junta de Extremadura invierte 2 millones de euros en las comunicaciones del INFOEX para mejorar la lucha contra incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado, en su reunión de este martes, la contratación de una nueva red de comunicaciones del Plan INFOEX, por importe de dos millones de euros, para reforzar la coordinación entre el personal desplegado sobre el terreno y los centros operativos.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, quien ha subrayado que este sistema "incorpora la última tecnología a la lucha contra incendios".

Esta nueva red de radiocomunicaciones está basada en la tecnología e-DMR, que hace referencia a las siglas en inglés de Digital Mobile Radio, según ha explicado la portavoz. Además, ha señalado que "estudios de radiofrecuencia realizados por la Universidad de Extremadura concluyeron que era la opción con mayor cobertura, teniendo en cuenta la geografía y dispersión territorial de Extremadura".

La consejera ha recordado que "los trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales requieren una comunicación permanente, fiable y sin interrupciones entre todos los equipos". Asimismo, "se deben evitar interferencias que pongan en peligro a los profesionales y al desarrollo de las operaciones".

Sin embargo, ha incidido en que, aunque la prevención es "clave" en la lucha contra los incendios, también lo es la ¿prudencia¿, por lo que ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana".

En este sentido ha reiterado que, desde ayer, 1 de junio, Extremadura se encuentra en peligro alto de incendios forestales. "Durante estos meses quedan prohibidas las quemas, las barbacoas y hogueras en espacios abiertos y zonas recreativas, así como el uso de material pirotécnico en días de riesgo muy alto o extremo", ha dicho.

También ha insistido, respecto al uso de maquinaria, en que es obligatoria la presentación de una declaración responsable cuando el nivel de riesgo de incendios sea muy alto o extremo.

En relación con el dispositivo con el que el Plan Infoex afronta esta época de riesgo elevado de incendios, la consejera ha cifrado en 1.200 el número total de efectivos, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural. Además, dispone de trece medios aéreos, entre los que hay que destacar la participación de cuatro aviones anfibios, de manera que se ha pasado de tener dos a cuatro en tres años.

El despliegue de medios materiales incluye también 219 vehículos de extinción, de los cuales, 41 se han incorporado al dispositivo en el último año, lo que convierte a Extremadura en una de las comunidades con un parque de maquinaria pesada mejor dotados de nuestro país.

AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Otro de los asuntos destacados en la reunión del Consejo de Gobierno es la autorización para convocar las ayudas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género en 2026. Podrán percibir hasta 5.000 euros al año para atender necesidades básicas que les permitan recuperar su vida.

Esta medida, según ha explicado la portavoz, cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros para asegurar que estas mujeres, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, puedan cubrir necesidades del día a día.

En concreto, estas ayudas cubrirán gastos sanitarios que no contemple el sistema público de salud; gastos en el hogar (alquiler o hipoteca de una vivienda, facturas de agua y luz, compra de muebles y electrodomésticos); y gastos de formación (carné de conducir para turismos).

Además, Manzano ha avanzado que en esta convocatoria se amplían los conceptos "para que puedan atender otro tipo de necesidades que también resultan fundamentales para su recuperación". Entre ellas, ha citado la contratación de una línea de teléfono, fija y móvil, con acceso a internet, para facilitar el teletrabajo o la teleformación.

También se amplían los permisos de conducción subvencionables, de manera que se incluyen los de vehículos profesionales, con el objetivo de favorecer la empleabilidad. Entre los gastos de la vivienda, se añaden los de reparación de electrodomésticos, así como los de coches y motos.

Además, ha enfatizado, "no solo se tendrá en cuenta el nivel de ingresos y rentas, también se dará prioridad a las mujeres que tengan hijos a su cargo y a las que sufran situaciones de discapacidad, tanto si las padecen ellas como sus hijos".

Si en 2025 fueron 511 víctimas de violencia de género quienes accedieron a las ayudas, en esta convocatoria se espera que se puedan beneficiar unas 550.

CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario laboral de Extremadura para 2027. Recoge en total catorce festivos, doce de ellos autonómicos, a los que se suman dos festivos locales, ha señalado la portavoz.

Como principal novedad -ha recalcado- el Ejecutivo autonómico ha acordado "trasladar el festivo del 15 de agosto de 2027, que cae en domingo, al lunes 11 de octubre". Este día, unido al martes 12 de octubre, festivo nacional, permite contar con un puente de cuatro días en otoño.

Así, ha matizado que "en lugar de trasladarlo a otro día cercano al 15 de agosto, cuando ya de por sí muchos extremeños disfrutan de sus vacaciones, creemos que resulta más interesante su traslado al mes de octubre. Se trata de una medida que, sin duda, servirá de incentivo para el turismo en la región".

Asimismo, se han autorizado "dos festivos locales para cada municipio, que podrán proponer los respectivos ayuntamientos. Y completamos así los catorce días festivos anuales de la comunidad autónoma", ha zanjado.