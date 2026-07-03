La Junta de Extremadura insta al Gobierno de España a desbloquear la conexión internacional de la EX-A1

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha comparecido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición propia, para informar sobre el estado de la prolongación de la autovía EX-A1 hasta la frontera portuguesa, una infraestructura estratégica para la región y clave dentro del corredor internacional Madrid-Lisboa.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que esta conexión no responde a intereses partidistas ni a una demanda coyuntural, sino que constituye una "necesidad estratégica" para Extremadura, España y el conjunto de la península ibérica. En este sentido, ha destacado que su culminación supondría un importante impulso a la competitividad logística, la atracción de inversiones, el turismo y la fijación de población, además de reforzar un corredor internacional llamado a conectar de manera más eficiente Madrid y Lisboa.

En relación con los costes, el consejero ha aclarado que el presupuesto real del conjunto de actuaciones ronda los 270 millones de euros, desmintiendo estimaciones "irreales" que sitúan la inversión en cifras muy inferiores. "En infraestructuras de esta envergadura hay que trabajar con datos actualizados y rigurosos", ha recalcado.

El responsable regional ha insistido en que el elemento determinante para desbloquear el proyecto es la firma de un acuerdo internacional entre España y Portugal, competencia del Gobierno central. A este respecto, ha detallado las gestiones realizadas por la Junta, incluyendo el envío en febrero de 2026 de un borrador de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y sucesivas solicitudes para agilizar su tramitación, sin que hasta la fecha se haya concretado un calendario.

En este sentido, ha defendido que "la EX-A1 es una autovía autonómica que se ha convertido en estratégica para formar parte de un corredor internacional que une Madrid y Lisboa y, que, para terminar su ejecución hasta la raya, debe acompasarse desde Castelo Branco hasta la frontera. Para eso hace falta el acuerdo de ambos países. Lo demás sería comprometer 270 millones para ahorrar sólo siete minutos de viaje".

Finalmente, el consejero ha reclamado al Gobierno de España una "respuesta inmediata" que incluya la firma del acuerdo bilateral, la definición de un calendario de actuaciones y la garantía de financiación. "Estamos hablando de una infraestructura estratégica para consolidar un corredor internacional entre Madrid y Lisboa. Extremadura ha hecho sus deberes y ahora corresponde al Gobierno de España dar el paso definitivo para que esta conexión sea una realidad", ha afirmado, reiterando el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir impulsando este proyecto.