La Junta de Extremadura incrementa un 25% el presupuesto para prevención y extinción de incendios forestales

Los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año 2026 recogen un incremento del 24,7% en prevención y extinción de incendios forestales, cuya Dirección General dispondrá de 79 millones de euros, según ha detallado este miércoles el secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.

David González ha concretado que la mayor partida corresponde al capítulo de personal, que pasa de 40,2 millones a 49,1, lo que supone un alza superior al 22%. Esta subida permitirá cumplir los acuerdos recogidos en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, aprobado hace un año con el apoyo de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora.

El Plan prevé la creación de 21 plazas de bombero forestal en segunda actividad, el reconocimiento y abono del complemento de jefe de retén o la creación de nuevas unidades de bomberos forestales en Cáceres, Plasencia y Don Benito, entre otras mejoras.

Los nuevos presupuestos asignan 6,6 millones a la Dirección General de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia. Entre otras actuaciones, se ampliarán y modernizarán los equipos de las redes de alerta temprana de Extremadura, como la Spida (para prevenir inundaciones), Rifex (incendios forestales) o Sprichex (riesgo químico), así como la incorporación de 8 técnicos tras la creación de la especialidad de Protección Civil.

58,9 MILLONES PARA LOS PUEBLOS

La Dirección General de Administración Local contará con 58,9 millones, que permitirán mantener la apuesta por el municipalismo, que se suman a los 146 millones que esta área coordina a través de los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM). Esos 146 son 31 más que en 2024 y 17 más que en 2025.

En total, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias contará con un presupuesto de 228,6 millones, y 52,9 tendrá Presidencia, área que aglutina las competencias en materia de igualdad y conciliación.

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación tiene en los presupuestos para este año una asignación de 28 millones, un 45% más que en las cuentas anteriores, y el IMEX (Instituto de la Mujer de Extremadura) contará con 11,6 millones, un 9% más.

Desde que María Guardiola preside la Junta de Extremadura, el presupuesto anual para igualdad y conciliación ha crecido en 12,3 millones.

Los presupuestos contemplan 6,7 millones para ayudas a guarderías de 0 a 3 años, una cantidad que permitirá la gratuidad total, y 2 millones -el doble que las cuentas anteriores- para medidas de conciliación en el ámbito laboral, como el fomento del teletrabajo y la flexibilidad horaria.

También se recogen 1,3 millones para los cuatro centros de crisis 24 horas de atención a víctimas y 1,4 para ayudas a la contratación de personas empleadas del hogar como medida de conciliación.